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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su šest osoba, zaposlenih u Gradskoj upravi u Leskovcu, dok se za još jednom osobom traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom.

Uhapšeni su Z. N. (59), M. M. (48), D. S. (42), kao i J. J. (52), M. S. (42) i M. K. (36), koji se sumnjiče da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.

01:38 Hapšenje u nastavku borbe protiv korupcije Izvor: Mup Srbije





Z. N. se sumnjiči, da je kao rukovodilac u Gradskoj upravi u Leskovcu, u saradnji sa ostalim osumnjičenima, 16. aprila 2023. godine, potpisao ugovor sa jednim ponuđačem iz Novog Sada za javnu nabavku za izgradnju saobraćajnice kod gradskog stadiona „Dubočica“ u Leskovcu, u iznosu većem od 80.000.000 dinara, iako je znao da su budžetom grada i Planom javnih nabavki za tu godinu bila predviđena sredstva u iznosu od oko 41.000.000 dinara.