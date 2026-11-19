Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su N. I. (23) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo otmica .

Osumnjičeni je, u saradnji sa još tri osobe koje su u ranijem periodu uhapšene, 13. avgusta 2026. godine izvršio navedeno krivično delo na štetu O.F. iz Beograda na taj način što je oštećenog silom i pod pretnjom držao, protivno njegovoj volji, postupajući na naročito svirep način, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život.