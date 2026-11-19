Hronika
OTKRIVEN JEZIV ZLOČIN U BEOGRADU! Mladić (23) sa još troje osumnjičenih oteo muškarca: Držali ga zatočenog i naneli mu brutalne povrede
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su N. I. (23) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo otmica.
Osumnjičeni je, u saradnji sa još tri osobe koje su u ranijem periodu uhapšene, 13. avgusta 2026. godine izvršio navedeno krivično delo na štetu O.F. iz Beograda na taj način što je oštećenog silom i pod pretnjom držao, protivno njegovoj volji, postupajući na naročito svirep način, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs
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