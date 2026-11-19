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Selidba pacijenata iz Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, u kojoj se nalazi maloletnik koji je 3. maja 2023. godine ubio deset osoba u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", otvorila je nekoliko ozbiljnih pitanja – šta je predviđeno za nadzor dečaka, ko o tome odlučuje i šta se menja kada postane punoletan.

Ministarstvo zdravlja je u poslednjem saopštenju navelo da zgrada nije nebezbedna, da ne postoji opasnost od urušavanja i da nije bilo razloga za evakuaciju.

Direktorka klinike je krajem prošle nedelje, na osnovu sopstvene procene, donela odluku o izmeštanju pacijenata zbog navodne nebezbednosti objekta. Nakon toga oglasili su se roditelji stradale dece, koji zahtevaju odgovore na ključna pitanja: gde će dečak, biti smešten, pod kojim uslovima, uz koje mere bezbednosti i nadzora.

Foto: Nemanja Nikolić

"Da li može da se desi da pobegne ili da nestane u transportu? Posebno zahtevamo jasne garancije da problemi sa bezbednošću objekta i njegovo eventualno izmeštanje neće dovesti do prekida institucionalnog nadzora niti do njegovog puštanja na slobodu bez odgovarajućeg zakonskog osnova", istakli su roditelji.

Zora Dobričanin Nikodinović, gostujući u Beogradskoj hronici, rekla je da su se svi uplašili i ozbiljno zabrinuli nakon vesti da su pacijenti evakuisani iz klinike u Beogradu, u kojoj se nalazi i maloletnik koji je počinio zločin.

"Zabrinuli smo se da bi, u slučaju da nemaju gde da ga smeste, mogao da dospe do nas i bude na slobodi. Istog dana bilo je spekulacija i sumnji da bi mogao da nestane na putu odatle do druge ustanove. Trudila sam se da smirujem roditelje i objasnim im da tako nešto nije moguće. Ipak, obratili smo se svim nadležnim organima – sudu, tužilaštvu, Ministarstvu zdravlja i klinici, sa pitanjem šta se dešava" kaže advokatica.

Prema njenim rečima, Ministarstvo je zvanično saopštilo da je taj deo klinike ipak bezbedan i da u zgradi postoje problemi sa cevima. Međutim, roditelji insistiraju na tome da u svakom trenutku znaju gde se dečak nalazi, kako se ne bi dogodilo da o njegovom premeštanju saznaju nezvaničnim kanalima ili iz medija.

"Roditelji dece koja su ubijena, povređena ili su bila na spisku koji je objavljen, moraju da znaju gde se dečak koji je počinio zločin nalazi u svakom trenutku. Moraju da imaju garancije da se neće desiti da, kada druga preživela deca pođu u grad, sretnu njega. Niko od njih to ne bi mogao da zamisli i preživi", navodi Dobričanin Nikodinović.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Kurir Televizija

Govoreći o mogućnosti puštanja na slobodu, advokatica ističe da sve zavisi od mišljenja lekara o tome da li treba da bude prinudno smešten u ustanovu, nezavisno od sudskog procesa, kao i od broja žrtava. Napominje da slučaj treba posmatrati i u svetlu činjenice da su se posle zločina u javnosti oglašavali predstavnici stranih ambasada i službi sa stavom da on treba da bude pušten.

"Mišljenje se dostavlja sudu. Sledeće godine u junu puni 18 godina i hipotetički će se on pitati da li želi da bude u toj ustanovi. Nije čudno što su roditelji uznemireni i pitaju se šta će biti posle njegovog punoletstva, ako se on i lekari saglase da bude pušten", ističe Dobričanin Nikodinović.

Advokatica takođe ističe da slučaj treba razmotriti i sa aspekta terorizma, jer je, kako navodi, izazvan strah velikih razmera, zločin je počinjen u školi kao javnom objektu, a imao je deset žrtava.

"Kada se u Americi dogodi zločin u školi, odmah se pokreće ispitivanje sa aspekta terorizma. U Srbiji nismo imali ni obično suđenje za ubistvo, jer je izvršilac bio ispod granice krivične odgovornosti, pa su postupci vođeni protiv roditelja", podseća advokatica.

Zora Dobričanin Nikodinović istakla je da porodice traže javnu reakciju nadležnih.

"Roditelji su zatražili da se svi nadležni organi oglase i građanima Srbije pruže informacije o dečaku, a poručuju da će nastaviti da prate situaciju i da neće odustati od svojih zahteva", zaključila je advokatica.