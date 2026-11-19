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Dva tinejdžera teže su povređena u utorak veče kada je u bajinobaštanskom selu Solotuša kada je vozilo u kom su se nalazila dva tinjedžera sletelo sa puta.

U pitanju su momci od 15 i 18 godina. Prvobitno su hospitalizovani u užičkoj bolnici, nakon čega je usled izuzetno teških unutrašnjih povreda petnaestogodišnjak hitno prevezen u Beograd na opreaciju. Drugi dečko je u stabilnom stanju, kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.

Do nezgode je došlo kada je vozilo u kom su se nalazili tinejdžeri na seoskom putu sletelo sa puta, par puta se prevrnulo i završilo na livadi.

Kako je došlo do ove teške nezgode utvrdiće nadležni organi.