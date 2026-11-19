Hronika
Dvojica tinejdžera teško povređena - jedan hitno prevezen za Beograd: Automobilom sleteli sa puta u selu Solotuša kod Bajine Bašte
Slušaj vest
Dva tinejdžera teže su povređena u utorak veče kada je u bajinobaštanskom selu Solotuša kada je vozilo u kom su se nalazila dva tinjedžera sletelo sa puta.
U pitanju su momci od 15 i 18 godina. Prvobitno su hospitalizovani u užičkoj bolnici, nakon čega je usled izuzetno teških unutrašnjih povreda petnaestogodišnjak hitno prevezen u Beograd na opreaciju. Drugi dečko je u stabilnom stanju, kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.
Do nezgode je došlo kada je vozilo u kom su se nalazili tinejdžeri na seoskom putu sletelo sa puta, par puta se prevrnulo i završilo na livadi.
Kako je došlo do ove teške nezgode utvrdiće nadležni organi.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši