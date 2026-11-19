Hronika
DRAMATIČNE SCENE NA DOBANOVAČKOJ PETLJI Vetar prevrnuo prikolicu, saobraćaj obustavljen iz pravca Beograda ka Batajnici (VIDEO)
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Na petlji Beograd kod Dobanovaca i Surčina, na ulivnoj rampi, obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode, saopštilo je večeras preduzeće Putevi Srbije. Saobraćaj je obustavljen iz pravca Beograda u smeru ka Batajnici.
Vetar je prevrnuo prikolicu kamiona na Dobanovačkoj petlji, na isključenju za Novi Sad posle aerodroma. Prikolica se ljulja od siline vetra.
Sektor za vanredne situacije izdao je danas upozorenje na jaku oluju sa snažnim naletima vetra i do preko 100 kilometara na čas u Vojvodini i Beogradu.
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