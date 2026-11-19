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Na petlji Beograd kod Dobanovaca i Surčina, na ulivnoj rampi, obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode, saopštilo je večeras preduzeće Putevi Srbije. Saobraćaj je obustavljen iz pravca Beograda u smeru ka Batajnici.

Vetar je prevrnuo prikolicu kamiona na Dobanovačkoj petlji, na isključenju za Novi Sad posle aerodroma. Prikolica se ljulja od siline vetra.