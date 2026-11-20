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Porodica je očekivala da će revizija postupka i dodatna veštačenja konačno dovesti do sudskog epiloga, ali je umesto toga usledio novi hladan tuš. Majka stradalog mladića Marta Mićić ne krije ogorčenje zbog ovakvog ishoda, ukazujući na sporne nalaze o brzini vozila i brojne nelogičnosti u istrazi.

Kako se čitav slučaj ponovo vratio na početak, objasnila je novinarka Kurir televizije Aleksandra Dražić, koja se u program uključila direktno sa lica mesta i podsetila na višegodišnju agoniju kroz koju najbliži prolaze.

- Mi ovaj slučaj pratimo već sedam godina, od momenta kada se dogodila pogibija mladog Dušana Mićića, i redovno smo izveštavali o svemu što se dešavalo. Majka je očekivala, kako kaže, da će se ovaj slučaj napokon naći pred sudom, jer je sve ukazivalo na to. Porodica je mnogo toga preduzela, a uključila su se i udruženja roditelja dece stradale u saobraćaju. Već je ranije bilo reči o tome da optužnice nema, jer su nadležni organi tako odlučili u tom momentu. Kasnije su usledile brojne žalbe, prikupljanje dokumentacije i korišćenje svih raspoloživih pravnih sredstava. Kako nam je rekla Marta Mićić, nadala se da će ovoga puta slučaj konačno stići do suda.

Dušan Mićić Foto: Društvene Mreže

Takođe je i podsetila na sam dan tragedije iz 2019. godine, kao i na poteze države koji su usledili nakon nezadovoljstva porodice dotadašnjim tokom istrage.

- Podsetiću šta se dogodilo te 2019. godine: Dušan Mićić je biciklom izlazio iz sporedne ulice kada je u glavnoj ulici na njega automobilom marke BMW naleteo njegov vršnjak. Dušan je preminuo usled zadobijenih povreda u tom udesu. Država je ranije naložila i reviziju ovog slučaja, međutim, majka kaže da ipak nije zadovoljna onim što se našlo pred nadležnim organima, zbog čega su kasnije tražena i dodatna veštačenja - poručila je novinarka Kurira.

"Šturo obrazloženje u jednoj rečenici"

Odluka tužilaštva usledila je nakon višemesečne tišine, što je kod porodice dodatno podgrejalo nadu da se na predmetu ovoga puta radi detaljno. Međutim, Marta Mićić ističe da je papir koji je dobila bio hladan tuš i da u njemu ne vidi suštinsko bavljenje novim dokazima.

- Bili smo u fazi kada smo čekali da se tužilac izjasni. To je trajalo punih pet meseci - dakle, sedam godina borbe, plus pet meseci iščekivanja. Nažalost, to se po nas završilo veoma loše. Tužilac je odbacio prijavu, uz obrazloženje da nema uslova za podizanje optužnice. Po mom mišljenju, to obrazloženje je veoma šturo. Smatram da se više bazirao na ranije događaje i da je samo prepričao sve od prvog dana do danas, da bi na kraju u jednoj rečenici izneo svoj zaključak.

Aleksandra Dražić, novinarka Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Trenutak kada je saznala da od podizanja optužnice nema ništa vratio ju je u najteži dan u životu, ali naglašava da je uprkos bolu spremna da iskoristi svaku preostalu pravnu mogućnost.

- Ne mogu da opišem kako se osećam, niti taj dan kada sam čula odluku. To je kao da vas je neko ponovo ubio, ali ovoga puta mene - majku koja se bori, jer vam u tom trenutku isisa svu snagu. Trebalo mi je dva dana da dođem sebi. Neću odustati i dok god postoje pravni lekovi, mi idemo dalje, ali ovo je izuzetno ponižavajuće i poražavajuće - poručila je Mićić.

Poruka tužiocu zbog pet meseci čekanja

Ono što ovu majku posebno muči jeste pitanje da li je pogrešno protumačila tok revizije, s obzirom na to da su tokom prethodnih meseci svi njihovi predlozi za prikupljanje dokaza bili prihvaćeni.

- Ne znam da li sam se ovog puta zanela tokom revizije slučaja, kada sam razgovarala sa tužiocem, kada smo pribavljali dokaze i kada nam je dozvoljavao sve dokazne radnje. Šta sam tu pogrešno videla, šta mi je dalo nadu da će ovoga puta biti pravde? To ću pripisati majčinoj nadi, dok je realnost verovatno bila drugačija, a ja je nisam videla.

06:01 "KAO DA VAS JE NEKO PONOVO UBIO!" Oglasila se majka poginulog mladića iz Sremske Mitrovice nakon što je tužilaštvo odbacilo optužnicu i poslala oštru poruku Izvor: Kurir televizija

Na kraju, ona je uputila otvorenu i oštru poruku nadležnima, ističući da porodice koje su izgubile decu ne zaslužuju iscrpljivanje i neizvesnost ako ishod unapred postoji.

- Ono što me najviše boli jeste odugovlačenje. Ako već znate kakvu ćete odluku doneti i kako ćete postupati, budite pre svega čovek, ko god to ubuduće bude radio. Nemojte razvlačiti vreme koje rastače snagu i ubija. Ako ste već u prvom mesecu znali svoju odluku, zašto je niste tada i saopštili? Budite hrabri i jaki, jer ste tužilac i morate da stojite iza svog poziva koji ste sami birali, a ne da ja čekam pet meseci i da se nadam da neko temeljno razmatra slučaj, pa da me na kraju zapljusne ovakva gorka istina - poručila je majka stradalog Mićića.

Marta Mićić, majka stradalog Dušana Mićića Foto: Kurir Televizija

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