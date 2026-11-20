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Suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, nastavlja se danas u Višem sudu u Negotinu, a na današnjem ročištu očekuje se saslušanje roditelja devojčice, Ivane i Miloša Ilića, koji su se ovog puta pojavili u sudu.

1/9 Vidi galeriju Roditelji Danke Ilić stigli u Viši sud u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Njihovo prisustvo posebno je značajno imajući u vidu da jučerašnjem početku glavnog pretresa nisu prisustvovali. Ipak, njihov dolazak juče nije bio obavezan, zbog čega se nisu ni pojavili u sudnici, dok bi danas trebalo da budu saslušani u svojstvu oštećenih.

- Ivana i Miloš Ilić došli su zajedno na današnje suđenje i to mnogo ranije kako bi izbegli fotoreportere, oni se na jučerašnjem glavnom pretresu nisu pojavili, verovatno jer njivovo prisustvo tada nije ni bilo obavezno, a danas su oboje u tišini čekali početak ročišta - kaže izvor Kurira.

Okrivljeni su takođe pred početak ročišta uvedeni u sudnicu sa lisicama na rukama i u pratnji stražara.

- Obojica su najpre smešteni na optuženičku klupu gde su uvedeni u pratnji stražara, odmah za njima u sudnicu su ušli i oštećeni roditelji, bez ikakvog komentara i pogleda seli su na svoje mesto čekajući početak suđenja - kaže izvor.

Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, roditelji Danke Ilić ranije su, na pripremnom ročištu održanom iza zatvorenih vrata, tražili da se i glavni pretres održi bez prisustva javnosti, a isti predlog juče su izneli i okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković. Njihovi branioci odluku su prepustili sudu, dok je punomoćnik oštećenih roditelja takođe zatražio isključenje javnosti.

Ipak, sudsko veće Višeg suda u Negotinu odbilo je ove predloge i odlučilo da suđenje bude otvoreno za javnost.

1/10 Vidi galeriju Dejan Dragijević u sudnici Foto: Nemanja Nikolić

- Veće je svesno da će ovo suđenje zadirati u privatnost i da je to svima neprijatno, ali osnovno načelo sudskog postupka je javnost. Veće nalazi da razlozi koje su naveli optuženi i oštećeni za isključenje javnosti nisu dovoljni, jer je interes javnosti da prati suđenje i kontroliše rad suda. Pri tome će sud voditi računa o tome da se na glavnom pretresu privatnost svih učesnika zaštiti i da podaci iz njihovog privatnog života koji budu izneseni budu samo u vezi sa optuženjem - obrazložila je predsedavajuća sudija.

Prvog dana glavnog pretresa, koji je trajao više od četiri sata, Dejan Dragijević i Srđan Janković izneli su odbrane i negirali da su učestvovali u ubistvu Danke Ilić. Obojica su tvrdila da devojčicu nisu ni videla, a naveli su i da su ranija priznanja u policiji dali pod pritiskom i nakon navodnog zlostavljanja.

Dragijević je najpre pred sudom kratko i jasno rekao da ne priznaje delo.

- Ne priznajem delo jer ga nisam ni napravio - izjavio je on.

Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

On je potom detaljno govorio o danu nestanka devojčice, ali i o tome šta se, prema njegovim tvrdnjama, događalo tokom policijskog ispitivanja. Naveo je da je 26. marta 2024. godine radio u Banjskom Polju, ali je negirao da je video Danku ili da ju je udario službenim vozilom. Tvrdio je i da je priznanje dao nakon batina, pretnji i pritisaka policije.

Sa druge strane, Srđan Janković takođe je negirao krivicu, navodeći da devojčicu uopšte nije video.

1/7 Vidi galeriju Srđan Janković u sudnici Foto: Nemanja Nikolić

- Ne priznajem izvršenje krivičnog dela jer uopšte nisam ni video dete - rekao je Janković.

On je tvrdio da je kobnog dana bio u Banjskom Polju, ali da nije imao nikakve veze sa nestankom devojčice. Takođe je izneo tvrdnje da su ga policijski službenici tukli i pretili mu, navodeći da su mu poručili da će ubiti njegovog sina i četvorogodišnju unuku ukoliko ne prizna zločin.

Obojica su, dakle, pred sudom ostali pri odbrani da nisu počinili delo koje im se stavlja na teret, dok je Više javno tužilaštvo u Zaječaru ostalo pri optužnici kojom ih tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu.