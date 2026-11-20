Ubijeni Darko Vicković odranije je poznat policiji. U januaru 2017. uhapšen je zbog sumnje da je sa više osoba učestvovao u nezakonitom prenošenju oružja od Slanog jezera prema Nikšiću.

Policija ga je i u septembru 2016. privodila zbog nedozvoljenog posedovanja pištolja, koji je pronađen kod njega u jednom nikšićkom ugostiteljskom objektu. Lisice na ruke stavljene su mu i 2018. zajedno sa Rankom Radulovićem, Stefanom Radulovićem, Lukom Radulovićem, Ratkom Martinovićem, Nikolom Mandićem i dvojicom bosanskih državljana. Svi oni uhapšeni su po nalogu Specijalnog tužilaštva zbog osnovane sumnje da su deo kriminalne organizacije koja je, kako je tada saopšteno, planirala likvidacije osam policijskih funkcionera i službenika ANB-a i dve bezbednosno interesantne osobe.