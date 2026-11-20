ŠKALJARACU KOJI JE JUČE LIKVIDIRAN UBILI 2 BRATA: Teška sudbina Vickovića, napadač ga izrešetao ispred kuće u Nikšiću!
- Nikšićanin Darko Vicković (46) ubijen je juče ispred kuće u Straševini, a policija navodi da je na njega pucalo zasad nepoznato lice. U bolnicu je dovezen bez znakova života, sa višestrukim ranama od vatrenog oružja.
- Vicković je prema policijskim evidencijama dovođen u vezu sa škaljarskim klanom i ranije je više puta hapšen zbog oružja i sumnje na učešće u kriminalnoj organizaciji.
- Pre 20 godina izgubio je dva brata, koje je u Nikšiću ubio sugrađanin, kasnije osuđen za teško ubistvo, a potom je izvršio samoubistvo u zatvoru u Spužu.
Nikšićanin Darko Vicković (46), koji je ubijen juče u naselju Straševina, ispred njegove kuće, pre 20 godina imao je veliku porodičnu tragediju u kojoj je izgubio dva brata.
Dvojica braće, takođe, su ubijena u Nikšiću u jednom ugostiteljskom lokalu. Ubio ih je sugrađanin, koji je za teško ubistvo osuđen, ali nakon kratkog vremena izvršio je samoubistvo u zatvoru, u Spužu, piše RTCG.
Iz crnogorske policije juče je saopšteno da je oko 14 časova, u naselju Straševina u Nikšiću, na otvorenom prostoru, od zasad nepoznatog lica došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu operativno interesantnog lica - D. V. (46).
- Tom prilikom je D.V. zadobio telesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić radi ukazivanja lekarske pomoći - piše u saopštenju.
Prema policijskim evidencijama, Vicković je dovođen u vezu sa "škaljarskim klanom".
O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - navodi policija Crne Gore.
Ubijeni Darko Vicković odranije je poznat policiji. U januaru 2017. uhapšen je zbog sumnje da je sa više osoba učestvovao u nezakonitom prenošenju oružja od Slanog jezera prema Nikšiću.
Policija ga je i u septembru 2016. privodila zbog nedozvoljenog posedovanja pištolja, koji je pronađen kod njega u jednom nikšićkom ugostiteljskom objektu. Lisice na ruke stavljene su mu i 2018. zajedno sa Rankom Radulovićem, Stefanom Radulovićem, Lukom Radulovićem, Ratkom Martinovićem, Nikolom Mandićem i dvojicom bosanskih državljana. Svi oni uhapšeni su po nalogu Specijalnog tužilaštva zbog osnovane sumnje da su deo kriminalne organizacije koja je, kako je tada saopšteno, planirala likvidacije osam policijskih funkcionera i službenika ANB-a i dve bezbednosno interesantne osobe.
Direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić potvrdio je da je Vicković u tu zdravstvenu ustanovu dovezen bez znakova života.
- Nešto nakon 14 sati u Opštu bolnicu Nikšić, odnosno Hitno prijemno odeljenje Hirurškog odeljenja, dovezen je, u pratnji Hitne pomoći, teško povređen pacijent sa ranama od vatrenog oružja. I pored svih preduzetih mera reanimacije od strane dežurne ekipe hirurga i anesteziologa, došlo je do smrtnog ishoda oko 14.40 sati - rekao je Mrkić.
Na pitanje prirode povreda, Mrkić je odgovorio da je pacijent imao višestruke rane.
- Bile su višestruke povrede trupa i ekstremiteta, nanesene vatrenim oružjem - rekao je Mrkić.