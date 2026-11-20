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Ognjen Dabetić, osuđen je danas u Visem sudu u Beogradu na 14 godina zatvora zbog toga što je u junu 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, na podmukao način ubio Tiktokerku Nou Milivojev (18).

Noa Milivojev Foto: Printscreen/TikTok

Dabetiću se, podsetimo, sudilo za teško ubistvo za koje je zaprećena doživotna robija, ali ga je sud oglasio krivim za "obično" ubistvo.

Podsetimo, Noa Milivojev vodila se kao nestala dvadesetak dana. Poslednji put je viđena 17. juna 2023. kada joj se izgubio svaki trag. Njena porodica kontaktirala je sa Dabetićem, koji je navodno tvrdio da ne zna gde je.

Međutim, 6. jula u stanu u centru Beograda, u kom je živeo Dabetić, pronađeni su njeni ostaci.

Ognjen Dabetić i Noa Milivojev Foto: Privatna Arhiva, Printscreen TikTok

Ognjen Dabetić, podsetimo, tereti se da je Nou Milivojev ubio tako što je zadavio električnim kablom u svom iznajmljenom stanu u centru Beograda. Nakon toga, telo je vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove tela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem, i dve kante u tuš kabini.