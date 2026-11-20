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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u međunarodnoj akciji „Mozaik“, usmerenoj na otkrivanje seksualnog zlostavljanja dece putem interneta i zaštitu žrtava, uhapsili šest osoba.

U okviru ove zajedničke akcije, policije država učesnica izvršile su 42 pretresa i identifikovale 48 osumnjičenih. Do sada je identifikovano i spaseno devetoro dece koja su bila žrtve seksualnog zlostavljanja. Srpska policija je među 48 osumnjičenih identifikovala i uhapsila šest osoba.

Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Boru, izvršili su pretrese stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili i pronašli računare i drugu elektronsku opremu sa materijalom nastalim seksualnom eksploatacijom dece.

Manijaci se predstavljali se kao devojčice

Sumnja se da su osumnjičeni putem interneta preuzimali, čuvali i delili takav materijal. Prema dosadašnjim saznanjima, pojedini osumnjičeni su koristili lažne profile na društvenim mrežama i aplikacijama, predstavljali se kao devojčice i stupali u kontakt sa maloletnicima kako bi od njih pribavili fotografije i video-snimke seksualnog sadržaja.

Akcija „Mozaik“ sprovodi se u okviru evropske platforme EMPACT, uz saradnju policija država Zapadnog Balkana, Mađarske i Hrvatske i podršku Evropola. Njeni rezultati potvrđuju značaj brze razmene informacija i zajedničkog rada u otkrivanju krivičnih dela koja ne poznaju državne granice.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na roditelje i staratelje da razgovaraju sa decom o rizicima komunikacije sa nepoznatim osobama na internetu. Ukoliko je dete izloženo pritisku da pošalje intimnu fotografiju ili uceni, važno je da zna da nije krivo i da može da zatraži pomoć. Takve slučajeve treba bez odlaganja prijaviti policiji.

MUP će, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom i međunarodnim partnerima, nastaviti rad na otkrivanju počinilaca i zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja, kako u digitalnom tako i u fizičkom okruženju“, rekao je ministar Dačić.