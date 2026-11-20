Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu žaliće se na presudu kojom je danas Viši sud u Beogradu izekao kaznu zatvora od 14 godina okrivljenom Ognjenu D. zbog krivičnog dela ubistvo, najavio je glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

- Nakon prijema pisanog otpravka presude, tužilaštvo će u zakonskom roku uložiti žalbu i tražiti preinačenje presude i u pogledu kvalifikacije krivičnog dela i u pogledu visine kazne - precizirao je glavni javni tužilac.

Optužnicom VJT u Beogradu okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo na podmukao način i iz drugih niskih pobuda, iz člana 114. stav 1, tačka 1 i tačka 5, jer postoji opravdana sumnja da je okrivljeni u izmežu 17. juna i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u kojem je prijavljeno stanovao u centru Beograda, iz niskih pobuda - mržnje i netrpeljivosti na podmukao način, lišio života N.M. (18), sa kojim je prethodno bio u emotivnoj vezi.