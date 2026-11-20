JEDAN TRAG VODI DO KRADLJIVACA SEFA SA 100.000 EVRA: Evo kakvu su grešku napravili "radnici" iz srca Beograda - najnoviji detalji filmske pljačke
- Policija već treći dan traga za dvojicom pljačkaša koji su u centru Beograda iz stana biznismena ukrali sef sa 100.000 evra i skupocenim satovima.
- Razbojnici nisu nosili maske, bili su u radničkim odelima i sef su izneli na kolicima kroz zgradu do kombija.
- Snimci kamera sa ulice i izjave svedoka trebalo bi da budu ključni u njihovom pronalasku.
Inspektori već treći dan tragaju za dvojicom pljačkaša, koji su u sredu, u centru Beograda, iz stana jednog biznismena (76) ukrali sef sa 100.000 evra i skupocenim satovima, a prema našim saznanjima, snimci sa bezbednosnih kamera biće ključni u pronalasku ovih razbojnika.
Kako saznajemo, lopovi u toku pljačkenisu nosili maske preko lica, ali su bili obučeni u radnička odela, verovatno kako ne bi izazvali sumnju kod stanara zgrade, u kojoj su opljačkali stan u prizemlju, tako što su, podsetimo, provalili u stan, pa iz njega na građevinskim kolicima izneli sef, tako što su prošli kroz hodnik zgrade i na ulici ga smestili u kombi.
- Postavlja se pitanje zašto nisu nosili bar kačkete, ako nisu maske. Kao da su znali da u hodniku zgrade nema kamera. Međutim, to je centar grada i kamere na objektima sa ulice su ih jasno snimile, a to će biti najveća pomoć inspektorima u njihovom pronalasku. Postoje i svedoci iz zgrade, koji su ih videli dok su iznosili sef, pa će i njihova svedočenja biti od velike koristi - ispričao je za Kurir izvor blizak istrazi.
Kako kaže naš izvor, pljačkaši su u sredu popodne upali u zgradu, iako su ulazna vrata bila zaključana i postoji interfon, a onda su ušli u unutrašnje dvorište, gde se nalazi stan biznismena, koji nije bio kod kuće, pa su mu upali u stan kroz prozor i iz njega izneli sef, koji su stavili na kolica i izneli napolje. Komšijama nisu bili sumnjivi, pošto se u njihovom zajedničkom dvorištu već danima odvijaju radovi i majstori već neko vreme iznose šut.
Naši reporteri obišli su juče mesto razbojništva, a komšije opljačkanog čoveka nisu krile uznemirenost zbog činjenice da su bili svega nekoliko metara od opasnih pljačkaša.
- Videla sam u sredu dva čoveka obučena u radnička odela u hodniku zgrade. Na kolicima su gurali neku ogromnu kantu, pa sam pomislila da iznose šut iz unutrašnjeg dvorišta zgrade. Normalno su se ponašali i ćaskali su između sebe, nije bilo nikakve buke u zgradi pre toga. Nisam videla gde su posle izneli tu kantu, a nisam ih ni zagledala da bih znala da im opišem lica. Sada shvatam da su to bili ti pljačkaši i baš sam se zgrozila, jedina sreća je što nikog nisu povredili - kaže za Kurir jedna stanarka zgrade, a ceo tekst za izjavama stanara zgrade pročitajte OVDE.