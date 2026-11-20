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Inspektori već treći dan tragaju za dvojicom pljačkaša, koji su u sredu, u centru Beograda, iz stana jednog biznismena (76) ukrali sef sa 100.000 evra i skupocenim satovima, a prema našim saznanjima, snimci sa bezbednosnih kamera biće ključni u pronalasku ovih razbojnika.

Kako saznajemo, lopovi u toku pljačkenisu nosili maske preko lica, ali su bili obučeni u radnička odela, verovatno kako ne bi izazvali sumnju kod stanara zgrade, u kojoj su opljačkali stan u prizemlju, tako što su, podsetimo, provalili u stan, pa iz njega na građevinskim kolicima izneli sef, tako što su prošli kroz hodnik zgrade i na ulici ga smestili u kombi.

Dvorište u kojem se dogodila pljačka Foto: S.Stepanović

- Postavlja se pitanje zašto nisu nosili bar kačkete, ako nisu maske. Kao da su znali da u hodniku zgrade nema kamera. Međutim, to je centar grada i kamere na objektima sa ulice su ih jasno snimile, a to će biti najveća pomoć inspektorima u njihovom pronalasku. Postoje i svedoci iz zgrade, koji su ih videli dok su iznosili sef, pa će i njihova svedočenja biti od velike koristi - ispričao je za Kurir izvor blizak istrazi.

Kako kaže naš izvor, pljačkaši su u sredu popodne upali u zgradu, iako su ulazna vrata bila zaključana i postoji interfon, a onda su ušli u unutrašnje dvorište, gde se nalazi stan biznismena, koji nije bio kod kuće, pa su mu upali u stan kroz prozor i iz njega izneli sef, koji su stavili na kolica i izneli napolje. Komšijama nisu bili sumnjivi, pošto se u njihovom zajedničkom dvorištu već danima odvijaju radovi i majstori već neko vreme iznose šut.

Lopovi prošli kroz hodnik zgrade noseći sef Foto: S.Stepanović

Naši reporteri obišli su juče mesto razbojništva, a komšije opljačkanog čoveka nisu krile uznemirenost zbog činjenice da su bili svega nekoliko metara od opasnih pljačkaša.