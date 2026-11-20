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Dok su prvookrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković na početku glavnog pretresa negirali krivicu tvrdeći da su im priznanja iznuđena batinama i pretnjama smrću, paralelne istrage i hapšenja policijskih službenika iz Bora zbog zlostavljanja i smrti Dalibora Dragijevića u potpunosti menjaju tok ovog procesa.

O pravnom apsurdu u kojem se optužnica za teško ubistvo temelji na priznanjima za čiju se iznudu sada terete policajci, ali i o nevidljivim opstrukcijama odbrane, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili su advokati Kristina Pavlović, Dragoljub Đorđević ispred Pokreta "MOBA", kao i raniji branilac u ovom postupku, advokat Stefan Ćorda.

Foto: Nemanja Nikolić

Tužilaštvo hapsi policajce koji su uzimali iskaze na kojima počiva optužnica

Osvrćući se na početak glavnog pretresa i odbrane koje su izneli Janković i Dragijević, advokat Kristina Pavlović ocenila je da ovakav razvoj situacije u sudnici ne predstavlja nikakvo iznenađenje, ukazujući na direktnu koliziju između optužnice i novih istraga protiv policijskih službenika.

- Ovakav razvoj događaja je očekivan, s obzirom na to da okrivljeni od samog početka postupka tvrde da su bili prisiljeni da daju izjave i potpišu zapisnike na kojima se temelji optužnica. Najinteresantniji momenat su hapšenja policijskih službenika - najpre u slučaju brata okrivljenog Dragijevića, a sada i u drugom postupku gde se policajci terete da su mučili Jankovića i Dragijevića i iznudili iskaze na kojima optužnica počiva.

Govoreći o dokaznoj snazi same optužnice, ona je naglasila da se postupak nalazi u nesvakidašnjem pravnom vakuumu jer izostaju ključni materijalni tragovi, dok se jedini oslonac optužbe sada ispituje kao krivično delo policijske torture.

- Reč je o potpuno nesvakidašnjoj situaciji: s jedne strane imate postupak zasnovan isključivo na tim priznanjima, jer nema ni DNK tragova, ni tela, niti drugih materijalnih dokaza koji bi te izjave potvrdili, osim jednog telefonskog razgovora Jankovića koji odbrana drugačije tumači, a s druge strane imate tužilaštvo koje sada hapsi upravo one policajce koji su te iskaze uzimali, tereteći ih za iznudu batinama. Iako su okrivljeni te iskaze ponovili i pred tužilaštvom, oni su to ranije obrazložili strahom od daljeg prebijanja.

Zbog činjenice da je optužnica pre potvrđivanja dva puta vraćana na doradu, Pavlović je otvoreno dovela u pitanje opravdanost samog pokretanja ovakvog krivičnog postupka.

- Iskreno, neverovatno mi je da je tužilaštvo uopšte ušlo u ovakav postupak. Optužnica je dva puta vraćana na doradu pre nego što je potvrđena, što smatram prilično ambicioznim, pa čak i neodgovornim potezom. Ostaje da vidimo kako će se sve završiti i da li će u nekom trenutku biti preispitan rad tužioca koji je pokrenuo ovakav predmet.

06:31 ŠOK-OBRT U SLUČAJU DANKE ILIĆ! Advokat otkrio šta piše u spisima: Okrivljeni ušli u pritvor sa povredama, a jedan trag ruši celu optužnicu! Izvor: Kurir televizija

Pritisak javnosti, narušena pretpostavka nevinosti i obrazac policijske prisile

Sa ocenom da u ovom predmetu nema misterije, već da su propusti vidljivi od samog starta, saglasio se i advokat Dragoljub Đorđević, koji ističe da je smrt brata jednog od okrivljenih u policijskoj stanici bacila trajnu senku na čitav rad istražnih organa.

- Zapravo, ovde ništa nije čudno, sve je prilično očigledno. Dugo sam u ovom poslu i ono što je najvidljivije jeste da je ceo predmet kompromitovan još istragom protiv osoba koje su mučile i dovele do smrtnog ishoda brata okrivljenog Dragijevića, Dalibora. Iz postupaka u toku istrage jasno se izvodi obrazac ponašanja ovlašćenih službenih lica prema okrivljenima, a to su iznuda, prisila, zlostavljanje i mučenje.

On je podsetio na atmosferu u prvim danima potrage, upozoravajući da je ogroman pritisak da se slučaj po svaku cenu reši doveo do toga da se u javnosti unapred presudi okrivljenima, iako materijalni dokaz o smrti deteta ne postoji.

- Moramo se podsetiti i atmosfere kada je krenula potraga za nestalom Dankom Ilić. Dobro je što koristite termin 'nestala', jer niko za sada ne može da tvrdi da je ona ubijena, time se u javnosti već narušila i pretpostavka nevinosti okrivljenih. Tada je postojao ogroman pritisak javnosti, angažovani su ogromni resursi, hiljade policajaca i speleolozi, ali potraga nije dala rezultate. Zbog tog pritiska, nametnut je imperativ da se ubice po svaku cenu pronađu i kazne.

Dragoljub Đorđević, advokat ispred Pokreta "MOBA" Foto: Kurir Televizija

Službeno vozilo odmah oduzeto, a DNK tragova u gepeku nema

Objašnjavajući pravne standarde u krivičnom postupku, Đorđević je podvukao da sudska praksa ne poznaje osuđujuću presudu zasnovanu isključivo na priznanju, posebno kada biološki tragovi izostaju tamo gde bi morali da postoje.

- Međutim, u teoriji prava i sudskoj praksi, priznanje okrivljenog samo po sebi nije dovoljno za osuđujuću presudu, već mora biti potkrepljeno drugim dokazima na glavnom pretresu. Ovde nedostaju ključni materijalni dokazi, pre svega DNK u gepeku službenog vozila komunalnog preduzeća. To vozilo je odmah oduzeto, tako da okrivljeni nisu ni mogli da uništavaju tragove, što ukazuje na to da se cela priča vrti oko iznuđenog priznanja, odnosno konstrukcije koju je policija stavila u usta okrivljenima Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću.

Prema njegovoj proceni, teret dokazivanja u nastavku suđenja biće neuporedivo teži za zastupnika optužbe nego za advokate okrivljenih.

- Zbog svega toga, tužilac će u ovom postupku imati znatno teži posao od odbrane. Kako stvari stoje, neće biti dokaza da su okrivljeni počinili ubistvo. Čak i da nisu bili mučeni, samo priznanje bez materijalnih dokaza nije dovoljno, u praksi se često dešava da neko prizna delo koje nije učinio, poput oca koji preuzima krivicu da sin ne bi išao u zatvor.

Rekonstrukcija od par minuta i asfalt bez ijednog traga

Vraćajući se na samu hronologiju događaja iz optužnog akta, Kristina Pavlović je detaljno analizirala scenario prema kojem su okrivljeni u svega nekoliko minuta izazvali udes, doneli odluku o ubistvu i uklonili sve tragove.

- Htela sam da se osvrnem na scenario koji je tužilaštvo postavilo, koliko sam o tome upućena iz medija. Prema navodima iz optužnice, čitav događaj se odigrao u veoma kratkom vremenskom intervalu od svega par minuta. Kretanje službenog vozila je rekonstruisano putem GPS-a, a optužnica tvrdi da su okrivljeni, u pripitom stanju, udarili dete vozilom kojim je upravljao Janković. Navodno su odmah odlučili da dete uzmu, Dragijević ga je uneo na zadnje sedište dok je još bilo živo, ali teško povređeno, a potom su doneli zajedničku odluku da ga on usmrti.

Kristina Pavlović, advokat Foto: Kurir Televizija

Posebnu sumnju, kako ističe, izaziva činjenica da se ovakav zločin i savršeno prikrivanje tragova pripisuju ljudima bez kriminalne prošlosti, dok na samom putu nije pronađen nikakav trag kontakta vozila i deteta.

- Ono što je nama u ranijim analizama stalno pravilo zabunu, a čime će sud svakako morati da se bavi, jeste kako su dvojica ljudi bez ikakve kaznene evidencije i ranijih krivičnih dela, sve i da je došlo do saobraćajne nezgode, u trenutku odlučili da počine tako monstruozan zločin. Pritom, postavlja se pitanje kako su u pripitom stanju bili toliko sposobni da savršeno uklone telo koje nikada nije pronađeno, kao i sve DNK tragove. Čak i ako prihvatimo tvrdnje da je vozilo oprano - mada odbrana navodi da je prano samo spolja, a ne i iznutra - ostaje pitanje šta je sa samim mestom događaja. Nisu prali asfalt. Reč je o izolovanoj deonici puta, ali da je zaista došlo do udarca, valjda bi majka ili bilo ko drugi primetio makar neki trag na putu.

Zaključujući analizu konstrukcije optužnice, Pavlović je ponovila da je brzopletost tužilaštva dovela optužbu u izuzetno nezavidan položaj pred sudskim većem.

- Iako u stvarnosti ponekad mogu da se dese i scenariji koji zvuče neverovatno, činjenica je da je konstrukcija ovog predmeta prilično neuverljiva. Smatram da je tužilaštvo ovde postupalo nesavesno - umesto da se zadrži na istrazi i prikupi čvršće dokaze, požurilo je sa optužnicom, što potvrđuje i činjenica da ju je sud dva puta vraćao na dopunu pre nego što je potvrđena. Time je odbrani posao znatno olakšan, a tužilaštvu otežan, naročito sada kada su pokrenuta dva postupka protiv policijskih službenika zbog sumnje na zlostavljanje, mučenje i iznudu iskaza. Ostaje da vidimo kako će tužilaštvo nadalje postupati.

Forenzički nalazi idu isključivo u prilog odbrani

Na pitanje o rezultatima veštačenja i tome zašto javnost nije čula više detalja o forenzičkim nalazima, advokat Dragoljub Đorđević pojasnio je da veštačenja postoje, ali da u njima nema ničega što bi potkrepilo tezu tužilaštva.

- Postoje nalazi stručnjaka forenzičara.Veoma detaljni, ali koji govore isključivo u prilog odbrani. Drugim rečima, nema dokaza da su oni počinili bilo kakvo krivično delo vezano, na primer, protiv života i tela i tako dalje. Nema krvi, nema tela, nema tragova bioloških. Drugim rečima, postoje nalazi forenzičara, ali oni su takvi da to ne može biti upotrebljeno od strane tužilaštva protiv okrivljenih u korist optužbe. Eto, to je ono što je glavno.

Ćorda: Hapšenje policajaca je tačka na kojoj se lomi optužnica

U program se potom uključio i advokat Stefan Ćorda, koji je u ovom postupku uspeo da izdejstvuje oslobađajuću odluku za oca okrivljenog, Radoslava Dragijevića, a bio je angažovan i kao branilac Dejana Dragijevića. On je ocenio da optužnica ni nakon više vraćanja nije dobila na kvalitetu i da vreme radi za okrivljene.

- Dokazi koje smo do sada videli nisu ništa jači od onih iz perioda kada je optužnica dva puta ukidana i kada sam Radoslava Dragijevića uspeo da oslobodim optužbe za navodno premeštanje tela male Danke. Optužnica nije preciznija ni u pogledu navoda, ni u pogledu činjenica. Skoro deceniju i po radim u krivičnim postupcima i nema dileme da protok vremena i sve što se trenutno dešava ide na ruku okrivljenima.

Stefan Ćorda, advokat i raniji branilac u postupku nestanka Danke Ilić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, privođenje pripadnika Policijske uprave Bor zbog iznude iskaza predstavlja prelomni trenutak čitavog procesa.

- Hapšenja policijskih službenika iz Policijske uprave Bor, kojima se stavlja na teret da su iznuđivali iskaze, predstavljaju najjaču tačku do sada, pored činjenice da nema DNK tragova i da rekonstrukcija nije urađena pravilno. To je momenat na kojem okrivljeni mogu da slome optužnicu i izbore se za oslobađajuću presudu, za koju smatram da im na osnovu dokaza pripada.

Okrivljeni moraju do detalja da opišu torturu u stanici

Ipak, Ćorda je izneo zamerku na to kako su optuženi juče izneli odbranu, poručujući im da u nastavku suđenja moraju biti daleko precizniji prilikom opisivanja policijskog nasilja, jer od tih zapisnika zavise i postupci u kojima će oni imati status oštećenih.

- Međutim, od jučerašnjeg suđenja sam očekivao da budu mnogo konkretniji, iako nije kasno jer u svakoj fazi postupka imaju pravo da dopune svoju odbranu. Ne želeći da kritikujem kolege branioce koji rade hrabar posao, smatram da su okrivljeni morali detaljno da opišu kako su zadobili povrede: ko ih je tukao, koliko je ljudi bilo u sobi, na kom spratu stanice, kada se to desilo, pa čak i kakav su naglasak imali i šta su im govorili. Zapisnik sa suđenja ima veliku dokaznu snagu i takvi detalji bi pomogli i njima samima, ali i tužilaštvu u postupku protiv uhapšenih policajaca, gde Dejan Dragijević i Srđan Janković po zakonu moraju biti pozvani kao svedoci oštećeni.

Foto: Nemanja Nikolić

On je podsetio i na ono što mu je tokom saradnje prenosio Radoslav Dragijević o susretu sa sinom, naglašavajući da težina zaprećene kazne zahteva maksimalnu angažovanost odbrane.

- Sve vreme sam govorio o onome što mi je preneo Radoslav Dragijević, da mu je sin Dejan u kratkom kontaktu rekao da su ga tukli i da nikakvu bebu nije ubio. Kroz spise predmeta stekao sam utisak da govore istinu, ali da bi se odbranili od optužbe za teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora, moraju biti daleko konkretniji.

Kao sledeći logičan korak odbrane, Ćorda vidi spajanje spisa iz postupaka protiv policajaca sa ovim predmetom, ali i ukidanje pritvora dok se ne reši pitanje zakonitosti istrage.

- Što se tiče taktike odbrane, ja bih insistirao da se što pre pribave iskazi uhapšenih policajaca i združe sa ovim spisima, kao i da se traži ukidanje pritvora ili kućni pritvor za okrivljene. U pravnom smislu, ovde se postavlja prethodno pitanje: da li su okrivljeni pretučeni prilikom davanja iskaza i hoće li neko za to biti osuđen. Neprihvatljivo je da se ovaj postupak okonča, pa da se za godinu i po dana utvrdi da su policajci krivi za iznudu iskaza i da se onda presuda poništava. Ovo je izuzetno skup postupak i i odbrana i sud moraju dobro da obrate pažnju na dalje korake.

U spisima postoje dokazi da su okrivljeni ušli u pritvor sa povredama

Odgovarajući na pitanje Kristine Pavlović po čijim su prijavama pokrenuti postupci protiv policijskih službenika, Ćorda je otkrio da je unutrašnja kontrola u slučaju smrti Dalibora Dragijevića godinama stajala u mestu, ali i da u dokumentaciji postoje tragovi o fizičkim povredama obojice optuženih.

- U slučaju Dalibora Dragijevića, drugog sina Radoslava Dragijevića, postojale su prijave, kako od strane prethodnog branioca, tako i po službenoj dužnosti. Najpre je bio iniciran postupak unutrašnje kontrole koji je tapkao u mestu više od dve i po godine. Što se tiče ovog drugog predmeta, vezanog za Policijsku upravu Bor, postupak se takođe vodi po službenoj dužnosti, ali ono što sam možda ostao dužan da kažem jeste da u spisima postoje dokazi da su i Srđan Janković i Dejan Dragijević u pritvor ušli sa povredama. Te okolnosti se po službenoj dužnosti moraju ispitati.

Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

Ćorda je istakao da istrajava na potpunom rasvetljavanju ovih okolnosti pre svega zbog porodične tragedije Radoslava Dragijevića, koji je u protekle dve i po godine izgubio gotovo celu porodicu.

- Krivičnu prijavu može da podnese bilo ko, ali meni je najvažnije da se ova stvar istera do kraja. Znam koliko sve ovo boli njihovog oca Radoslava. Tom čoveku je porodica potpuno razorena – iz kuće su mu oduzeta dva sina, jedan je stradao nasilnom smrću, drugi je već dve i po godine u pritvoru, a supruga mu je preminula od posledica svega što im se dešavalo. Za takvu porodičnu tragediju dugo nisam čuo.

Šetanje između sudova, sporno pismo iz zatvora i zabrana posete ocu

Na kraju razgovora, na molbu koleginice da razjasni medijske navode o tome kome od branioca nije bio dozvoljen kontakt sa branjenikom, Ćorda je izneo niz optužbi na račun pravosudnih organa, tvrdeći da su ga sudovi u Zaječaru i Negotinu mesecima onemogućavali da poseti Dejana Dragijevića.

- Mene je otac Radoslav, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, angažovao kao branioca za Dejana. Međutim, mesecima sam nailazio na opstrukcije: kada sam od suda u Zaječaru tražio dozvolu za posetu u pritvoru, upućivali su me na sud u Negotinu, dok su mi iz Negotina govorili da je nadležan sud u Zaječaru. Tako su me šetali mesecima i dozvolu nisam dobio. Kad god bih tražio uvid u spise predmeta, dobijao sam odgovore da je predmet na odlučivanju po žalbi ili u tužilaštvu.

Situacija je kulminirala u trenutku kada je Radoslav prvi put oslobođen optužbi, jer je tada iz zatvora stigao otkaz punomoćja čiju autentičnost porodica osporava.

- A onda, u međuvremenu, nakon što je Viši sud po mom odgovoru na optužnicu prvi put obustavio postupak u odnosu na Radoslava, iz zatvora mi je stiglo pismo kojim mi Dejan Dragijević posle sedam-osam meseci otkazuje punomoćje – i to rukopisom za koji je njegov otac, upoređujući ga sa Dejanovim ranijim spisima, potvrdio da nije njegov. Dobio sam samo fotokopiju, tako da ni za potpis ne mogu da budem siguran.

1/7 Vidi galeriju Počelo suđenje za ubistvo Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Prema njegovim rečima, opstrukcije su se nastavile i nakon što je Radoslav Dragijević pravosnažno oslobođen, kada mu sud nije dozvolio ni da kao otac poseti sina u pritvorskoj jedinici.

- Ni tu nije bio kraj. Kada je Radoslav pravosnažno oslobođen, podneli smo sudiji zahtev da mu se odobri da poseti sina u pritvoru. Sud je tada doneo rešenje koje dugo nisam video u praksi - zabranio je ocu da poseti sina uz obrazloženje da bi mogao biti potencijalni svedok. Kada smo se obratili braniocu po službenoj dužnosti, rečeno nam je da bi bilo kontraproduktivno da otac svedoči o onome što se desilo. Pre otprilike dve nedelje ponovo smo pisali sudu da mu izda dozvolu za posetu i odgovor još nismo dobili.

Zaključujući svoje obraćanje, Ćorda je poručio da za sve iznete tvrdnje poseduje pisanu dokumentaciju i da poslednja dešavanja vidi kao prvi pomak nakon više od dve godine blokade.

- Iza svake svoje reči stojim, jer za sve postoje pisani tragovi. Bili smo u potpunom obruču i u jednom trenutku smo svi bili očajni. Ovo što se dešava u poslednje dve-tri nedelje prve su svetle vesti posle dve i po godine i zato ovaj trenutak mora da se iskoristi - rekao je Ćorda.

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