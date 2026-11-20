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Danas će na večni počinak biti ispraćen major Goran Bulajić (53), pilot Vojske Srbije, koji je u utorak poginuo u padu aviona "mig-29" kod Stare Pazove, a brojni rođaci i prijatelji se od njega opraštaju u čituljama.

Sahrana Bulajića obaviće se danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, a današnje novine prepune su čitulja posvećenih nastradalom heroju, za kojeg se veruje da je kobnog dana odabrao da usmeri avion na njivu, umesto da se ranije katapultira i sruši na naselje.

- Tvoj dečački osmeh i prečista duša su bili dar od boga, a trenuci provedeni sa tobom će ostati neizbrisivi. Tvoja neizreciva hrabrost i spremnost da rizikuješ svoj život za otadžbinu je osobina koju poseduju samo pravi heroji i vitezovi. Viteže naš, neka ti je plavo i mirno nebo, leti i nastavi da nas čuvaš sa nebeskih visina, neka i dalje grme tvoji motori, neka i dalje odzvanja tvoj smeh. Nikada te nećemo zaboraviti, ni jedan zajednički trenutak, ni jednu šalu, a pogotovo ne tvoju rupicu na bradi. Zauvek u našim srcima - piše u jednoj čitulji posvećenoj pilotu Bulajiću.

Jedna od potresnih čitulja Foto: printscreen Politika

Podsetimo, 17. novembra je celu Srbiju potresla vest da se "mig-29" Vojske Srbije, iz sastava 204. vazduhoplovne brigade, srušio oko 8.45 časova u okolini Stare Pazove, a da je u toj nesreći poginuo pilot Goran Bulajić.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su formirane komisija za ispitivanje vanrednog događaja i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva, koje treba da utvrde okolnosti i uzroke udesa.

Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

Tragičnog dana meštani Stare Pazove svedočili su za Kurir o teškoj nesreći.

Mesto nesreće u Staroj Pazovi Foto: Ilija Ilić

- Pilot je heroj, zahvaljujući njegovim junaštvu izbegnuta je još veća tragedija, odnosno izbegnuto je da avion padne na naselje. Na toj visini on verovatno nije ni mogao da se katapultira, da je to hteo, mogao je to uraditi ranije, ali bi posledice bile stravične i broj žrtava mnogo veći - rekao je jedan meštanin.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Na društvenim mrežama oglasio se i Bulajićev prijatelj, koji, takođe, veruje da je pilot u padu pokušavao da spusti avion van naselja.

- Što se nije katapultirao? Zašto je na sopstveni zahtev odložio odlazak u penziju? Zato što je tako naučen u Mostaru, da imaš srce! I da su čast i obraz na prvom mestu - naveo je prijatelj.