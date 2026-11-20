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"Mislim da su Janković i Dragijević odgovorni za smrt Danke,ali nada poslednja umire, postoji to nešto zbog čega verujem da je ona ipak živa", poručila je danas Ivana Ilić, majka nestale devojčice, nakon suđenja u Višem sudu u Negotinu, na kom je saslušana u svojstvu svedoka.

Ivana Ilić napušta zgradu suda Foto: Nemanja Nikolić

Ona se nakon ročišta obratila medijima i govorila o teškom svedočenju, belom automobilu koji je videla kobnog dana u Banjskom Polju, ali i snimku iz Beča na kom je devojčica koja podseća na njenu ćerku.

- Bilo je teško baš na današnjem suđenju. Mnogo puta sam rekla i ponavljam, taj auto sam videla, ali nisam obraćala pažnju, meni je bilo bitno da dete nađem - rekla je Ivana.

Govoreći o snimku iz Beča, na kom je navodno devojčica koja podseća na Danku, Ivana je otkrila da je još tokom boravka u policiji rekla da veruje da je na snimku njena ćerka.

1/5 Vidi galeriju Ivana Ilić danas u Višem sudu u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

- Kada je izašao snimak iz Beča, ja sam u policiji rekla da je to 99 odsto moja Danka. Ja koliko imam informaciju, urađena je DNK analiza, ali ne mogu da tvrdim - rekla je ona okupljenim novinarima.

Ivana se osvrnula i na pritiske kojima je, kako tvrdi, izložena, ističući da se oseća ugroženo i da će u ponedeljak podneti tužbu. Objasnila je i zbog čega se ranije nije obraćala javnosti, kao i da su je pogodile priče da se prethodnog dana nije pojavila na suđenju jer se, navodno, švrćkala.

Dankina majka Foto: Nemanja Nikolić

- Ranije nisam izlazila u javnost zbog pritisaka, osećam se ugroženo, u ponedeljak ću podneti tužbu, mislim da me prate i ne znam šta može da se desi. Pričaju da se juče nisam pojavila u sudu i da se švrćkam, što nije tačno, ja imam još dvoje dece. Na TikToku sam pričala jer su tako krenule neke priče, mi smo tako negde upali, ali bolje da nisam gostovala nigde - rekla je majka devojčice.

Danka Ilić Foto: Printscreen/Facebook

Podsetimo, u Višem sudu u Negotinu danas je održano još jedno ročište u postupku koji se vodi protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, radnika JKP "Vodovod", optuženih da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju ubili Danku Ilić.

Kako se navodi u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, njih dvojica su kobnog dana bila u Banjskom Polju po radnom zadatku. U jednom trenutku su službenim kolima "fijat panda", kojima je upravljao okrivljeni Janković, udarili Danku koja je sama izašla iz dvorišta majčine stare kuće na put. Kako se dalje navodi u optužnici, pošto je dete udareno autom, okrivljeni Dragijević, koji je bio suvozač, izašao je iz vozila i uneo dete na zadnje sedište, gde ga je, kako navodi tužilaštvo, zadavio rukama.

1/7 Vidi galeriju Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Okrivljeni su potom, po navodima tužilaštva, telo bacili na deponiju na Starobanjskom putu, a dva dana kasnije su ga premestili na nepoznatu lokaciju.