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Majka ubijene tiktokerke Noe Milivojev (18), Borislava Milivojev, oštro je reagovala na današnju presudu Ognjenu Dabetiću, koji je zbog ubistva njene ćerke osuđen na 14 godina zatvora.

Ognjen Dabetić, podsetimo, osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 14 godina zatvora zbog toga što je u junu 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda, iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, na podmukao način ubio tiktokerku Nou Milivojev, s kojom je bio u emotivnoj vezi.

Majka žrtve, Borislava Boba Milivojev, razočarana je visinom izrečene zatvorske kazne, a svoje nezadovoljstvo je iskazala javno, na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.

Borislava Milivojev Foto: Marko Karović

- Gde je pravda? Kakva je ovo država... Udaviti mi dete, iseći na komade, potopiti u kiselinu i sakriti ostatke, uništiti telo, i dobiti 14 godina zatvora za teško ubistvo... Srbijo, jadna si, da se zna... Monstrum! Samo bog može sada da ga kazni! - napisala je očajna majka.

Dabetiću se, podsetimo, sudilo za teško ubistvo za koje je zaprećena doživotna robija, ali ga je sud oglasio krivim za tzv. obično ubistvo, za koje krivično delo je zaprećena daleko manja kazna.

Kako smo ranije pisali, Noa Milivojev vodila se kao nestala dvadesetak dana. Poslednji put je viđena 17. juna 2023. godine, kada joj se izgubio svaki trag. Njena porodica kontaktirala je tada sa Dabetićem, koji je navodno tvrdio da ne zna gde je Noa.

Ubijena Noa Milivojev Foto: Stefan Stojanović MONDO, Printscreen/Tik Tok

Međutim, 6. jula 2023. u stanu u centru Beograda, u kom je živeo Dabetić, pronađeni su posmrtni ostaci nestale tiktok zvezde.