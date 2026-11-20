UDAVITI MI DETE, ISEĆI NA KOMADE, POTOPITI U KISELINU I DOBITI SAMO 14 GODINA ROBIJE?! GDE JE PRAVDA? Majka ubijene tiktokerke Noe očajna zbog presude
- Majka ubijene Noe Milivojev reagovala je na presudu Ognjenu Dabetiću, osuđenom na 14 godina zatvora za ubistvo tinejdžerke.
- Sud je Dabetića oglasio krivim za ubistvo u stanu u centru Beograda.
Majka ubijene tiktokerke Noe Milivojev (18), Borislava Milivojev, oštro je reagovala na današnju presudu Ognjenu Dabetiću, koji je zbog ubistva njene ćerke osuđen na 14 godina zatvora.
Ognjen Dabetić, podsetimo, osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 14 godina zatvora zbog toga što je u junu 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda, iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, na podmukao način ubio tiktokerku Nou Milivojev, s kojom je bio u emotivnoj vezi.
Majka žrtve, Borislava Boba Milivojev, razočarana je visinom izrečene zatvorske kazne, a svoje nezadovoljstvo je iskazala javno, na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.
- Gde je pravda? Kakva je ovo država... Udaviti mi dete, iseći na komade, potopiti u kiselinu i sakriti ostatke, uništiti telo, i dobiti 14 godina zatvora za teško ubistvo... Srbijo, jadna si, da se zna... Monstrum! Samo bog može sada da ga kazni! - napisala je očajna majka.
Dabetiću se, podsetimo, sudilo za teško ubistvo za koje je zaprećena doživotna robija, ali ga je sud oglasio krivim za tzv. obično ubistvo, za koje krivično delo je zaprećena daleko manja kazna.
Kako smo ranije pisali, Noa Milivojev vodila se kao nestala dvadesetak dana. Poslednji put je viđena 17. juna 2023. godine, kada joj se izgubio svaki trag. Njena porodica kontaktirala je tada sa Dabetićem, koji je navodno tvrdio da ne zna gde je Noa.
Međutim, 6. jula 2023. u stanu u centru Beograda, u kom je živeo Dabetić, pronađeni su posmrtni ostaci nestale tiktok zvezde.
Ognjen Dabetić, podsetimo, bio je optužen da je Nou Milivojev ubio tako što je zadavio električnim kablom u svom iznajmljenom stanu u centru Beograda. Nakon toga, telo je vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove tela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem, i dve kante u tuš kabini. Delove tela je potom zalio hemikalijama, što je sve pronađeno u stanu 6. jula 2023. godine.