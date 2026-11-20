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A koje su glavne dileme u slučaju nestanka i navodnog ubistva dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju za emisiju "Puls Srbije" govorili su Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-a u penziji i Stefan Ćorda, advokat.

- Pa, uvek se moram vratiti na početak, jer je veoma bitna i upitna odgovornost majke. Stalno to podvlačim. Zašto? Zato što je nedopustivo doći na nepristupačan teren sa detetom koje još nije učvrstilo hod, a zatim ga izgubiti iz vida. Nakon toga mogli smo da vidimo različite načine izveštavanja medija, ali i brojne objave na društvenim mrežama - neke su bile tačne, neke netačne, a neke jednostavno neverovatne. Odmah potom pojedini visoki zvaničnici izašli su na televiziju i bukvalno saopštili da je ubica pronađen i da se zna ko je počinio zločin. Zatim je usledilo hapšenje Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Kasnije smo videli šta se dogodilo nakon jednog dana provedenog u pritvoru u Boru, kada je preminuo Dalibor Dragijević, brat jednog od optuženih, pod okolnostima koje su izazvale brojna pitanja - rekao je Ćirović.

Miloje Ćirović Ćira Foto: Kurir Televizija

Zašto se toliko čekalo da obdukcioni nalaz bude objavljen?

Govoreći o smrti Dalibora Dragijevića, ukazao je na nejasnoće u zvaničnim informacijama MUP-a, kasno objavljen obdukcioni nalaz i sumnje da su policajci prekoračili ovlašćenja i primenili prekomernu silu, ističući da svi odgovorni moraju da snose posledice.

- MUP je tada zvanično saopštio da je preminuo usled srčanih tegoba. Ovde se postavlja pitanje da li su ljudi ovlašćeni da daju takve informacije govorili istinu ili su iznosili neistine. To svakako treba utvrditi. Ukoliko su lagali, moraju da snose odgovornost. S druge strane, imamo obdukcioni nalaz Instituta za sudsku medicinu, koji se pojavio nakon dugo vremena. Ponovo se postavlja pitanje zašto se toliko čekalo da taj nalaz bude objavljen. Imamo i uhapšene policajce za koje se sumnja da su prekoračili ovlašćenja, upotrebili prekomernu silu i naneli teške telesne povrede Daliboru Dragijeviću, koje su, prema sumnjama, dovele do njegove smrti. Istražni organi su, kao što vidimo, tek počeli da rade, ali biće veoma zanimljivo pratiti šta će se dalje događati i ko će snositi odgovornost za sve što se dogodilo. Mnogo je stvari koje su, u najmanju ruku, bile čudne i neprofesionalne kada je reč o postupanju policije. Nedopustivo je da ovlašćena službena lica tokom istražnog postupka primenjuju prinudu ili iznuđuju iskaze. Takvo postupanje samo po sebi predstavlja krivično delo - istakao je Ćirović.

Ćorda je izrazio sumnju u uverljivost iskaza Ivane Ilić, izdvojivši kao sporne situacije trenutak kada je hranila sina, dok se Danka nalazila nekoliko metara dalje, kao i susret sa Dragijevićem i Jankovićem tokom potrage za devojčicom, kada ih, prema njenom iskazu, nije pitala da li su je videli.

- Ako krenemo od iskaza majke Ivane, lično mogu da kažem da me njeno svedočenje nikada nije u potpunosti uverilo u sve detalje koje je iznela, jer ono što govori nema mnogo veze sa elementarnom logikom, a na kraju krajeva, ni sa pojedinim dokazima u postupku. Konkretno, dve stvari su mi privukle pažnju kada sam prvi put čitao predmet i njene iskaze. Prva je da je detetu, svom sinu, davala da pije vodu iz flašice od pola litra, i to tokom dva i po do tri minuta, pri čemu, prema njenom iskazu, nijednog trenutka nije sklanjala pogled sa njega. Istovremeno, mala Danka se, prema njenim rečima, nalazila svega četiri do pet metara dalje, dok je ona sve vreme gledala u sina koji je pio vodu. Druga stvar dogodila se oko dva i po sata nakon njenog dolaska u Banjsko polje. U tom trenutku je, prema njenim navodima, Danka već oko 45 minuta bila nestala, a ona ju je tražila. Tada je ispred svoje kapije videla Dragijevića i Jankovića. Nije sporno da su se sreli, ali ona im, prema svom iskazu, nije ništa rekla, nije ih pitala da li su videli dete, niti im je prišla. Samo ih je pogledala i nastavila dalje - ispričao je.

Stefan Ćorda, advokat Radoslava Dragijevića Foto: Kurir Televizija

- Znate, teško je razumeti da roditelj koji više od dva i po sata traži svoje dete, a za koje veruje da je nestalo, vidi dvojicu ljudi i ne pita ih da li su ga možda videli. Ne znam kako se to može objasniti roditeljskim instinktom ili stanjem šoka. Ne bih ulazio u druge detalje, odnosno u to kuda je ona eventualno išla i šta je radila, da ne zamaram gledaoce. Ali ove dve stvari su mi, kao nekome ko se skoro 15 godina bavi ovom oblašću, bile posebno upadljive. Zna se kada je nečiji iskaz neubedljiv, a po mom mišljenju, ovde postoje određene nelogičnosti koje su me navele da dodatno preispitam sve ostalo. Ne tvrdim da je ona, ne daj Bože, prodala dete ili bilo šta slično, daleko od toga. Samo govorim da ono što ona kao majka oseća i o čemu govori, iz nekog razloga, nema uporište u onome što je iznela. Sve što se kasnije događalo, prema mom mišljenju, ide u prilog slabljenju optužnice, onako kako je prvobitno postavljena, a koja je faktički dva, odnosno tri puta bila ukidana - za Kurir televiziju, rekao je Ćorda.

02:31 "VIDELA IH JE ISPRED KAPIJE DOK JE DETE VEĆ BILO NESTALO, A NIŠTA IH NIJE PITALA" Advokat za Kurir TV ukazao na nelogičnosti u iskazu majke Danke Ilić Izvor: Kurir televizija

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