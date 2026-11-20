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"Kada sam stigao u Banjsko Polje, sreo sam beli auto, zaustavio sam ih i pitao jesu li videli dete sa repićem i u maslinasto-zelenoj jakni, rekli su da nisu. Pomislio sam posle da li je trebalo da izađem iz auta i proverim njihov auto, ali mi nešto nije dalo mira i otišao sam da tražim dete", rekao je danas u Višem sudu u Negotinu otac Danke Ilić (2), Miloš Ilić.

1/7 Vidi galeriju Miloš Ilić danas u sudu u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, on je na suđenju Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, radnicima JKP "Vodovod", okrivljenim za ubistvo devojčice iz Bora, koje se prema navodima Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru dogodilo 26. marta 2024, svedočio posle svoje supruge Ivane.

Branilac okrivljenog Srđana Jankovića, advokat Živadin Bogdsnović, ukazao je da se današnji iskaz Dankinog oca razlikuje u odnosu na onaj koji je dao ranije pred tužilaštvom. Prethodno je danas u sudu Miloš Ilić ispričao da ga je supruga 26. marta 2024. pozvala oko pola dva popodne i saopštila mu da Danke nema, nakon čega je on odmah krenuo u Banjsko Polje.

1/7 Vidi galeriju Srđan Janković u sudnici Foto: Nemanja Nikolić

- Bio sam na terenu u Slatini, potresao sam se kada mi je žena javila da nema Danke i sa kolegom sam došao u Banjsko Polje. Na ulici sam sreo radnike JKP "Vodovod", pitao sam iz auta da li su videli dete. Ovde okrivljeni, koje sada prepoznajem, vozač je odgovorio da nisu, a obojica su delovali uplašeno, zbunjujuće, nisu delovali normalno. Pomislio sam posle da li je trebalo da izađem iz auta i proverim njihov auto, ali mi nešto nije dalo mira i otišao sam da tražim dete. Iza mene je stizala i policija, ja sam već bio tražio dete po šumi, policiji sam tek uveče rekao da sam sreo usput beli auto kada su me to i pitali, nisam se setio ranije - ispričao je Miloš.

Na pitanje branioca optuženog Srđana Jankovića, zbog čega ranije nije pomenuo takvo ponašanje okrivljenih, odgovorio je:

- Jel ja moram da odgovorim na to pitanje?

Dankin otac je potom dodao da misli da je to rekao i pred tužilaštvom, iako taj deo ne postoji u njegovom iskazu pred tužilaštvom. Na to je tužilac reagovala i upitala svedoka da li je tada imao neke primedbe na zapisnik i da li je svaka reč uneta kao što je on izgovorio, s obzirom na to da se iskaz razlikuje u odnosu na današnji. Miloš je sve vreme tvrdio da je isto rekao i ranije i odgovorio je zbunjeno da nije imao primedbe.

1/10 Vidi galeriju Dejan Dragijević u sudnici Foto: Nemanja Nikolić

Takođe, branilac Dejana Dragijevića, Vanja Živković, ukazala je i na to da je Miloš ranije kod tužioca na saslušanju naveo da mu je supruga sutradan rekla da je videla sporni beli auto, a sada ističe da mu je odmah rekla po dolasku u Banjsko Polje, zbog čega su, kako je rekla, uočene razlike u iskazima.

Advokatica Vanja Živković Foto: Nemanja Nikolić

Miloš je, na samom kraju suđenju, kao i njegova supruga, naveo da im niko nije pretio, da nisu imali neprijatelje i da nikome nisu dugovali novac, a za Ivanu je rekao da je odlična majka.

Na kraju suđenja, oba roditelja su se pridružila krivičnom gonjenjuoptuženih Dragijevića i Jankovića.

Dvojica okrivljenih su, inače, tokom njihovih iskaza sedela u tišini, sa rukama skupljenim u krilima, i pažljivo pratila svedočenja.

Podsetimo, okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković su ostali pri odbrani da nisu počinili delo koje im se stavlja na teret, a Više javno tužilaštvo u Zaječaru ih tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Danka Ilić Foto: MUP Srbije