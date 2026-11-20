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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. M. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pregledom stana i automobila koje osumnjičeni koristi u naselju Kaluđerica pronašla više od tri kilograma marihuane, spakovane u četiri vakuum kese i 262 paketića, oko 9,8 grama kokaina, spakovanog u 11 paketića, kao i tri vagice za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.