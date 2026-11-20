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PAO DILER U KALUĐERICI! Policija mu pretresla stan i automobil, pronađeno više od tri kilograma droge spremne za prodaju
- Policija u Beogradu uhapsila je A. M. (33) zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.
- U stanu i automobilu u Kaluđerici pronađeno je više od tri kilograma marihuane, oko 9,8 grama kokaina i tri vagice za precizno merenje.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. M. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je pregledom stana i automobila koje osumnjičeni koristi u naselju Kaluđerica pronašla više od tri kilograma marihuane, spakovane u četiri vakuum kese i 262 paketića, oko 9,8 grama kokaina, spakovanog u 11 paketića, kao i tri vagice za precizno merenje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)
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