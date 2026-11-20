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Kako nezvanično saznajemo, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo je predmet po krivičnoj prijavi koju je 10. novembra podneo glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović protiv javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva u Beogradu Gorana Ilića koji je i predsednik Komisije za nadzor formirane rešenjem Vrhovnog javnog tužioca.

Formiranje predmeta, prema rečima našeg izvora, znači da će tužilaštvo započeti postupanje radi provere navoda ove prijave.

Podsetimo, krivičnu prijavu protiv Ilića, Stefanović je podneo JTOK-u zbog krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom Ometanje pravde.

Kako je saopštilo VJT u Beogradu, u krivičnoj prijavi se navodi da postoje osnovi sumnje da je Ilić 30. oktobra 2026. godine ometao glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu u vršenju javnotužilačke funkcije, te prekoračio svoja službena ovlašćenja u svojstvu predsednika Komisije za nadzor, prejudicirajući ishod postupka kontrole, te da je oštećenom glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu teže povredio prava i naneo štetu.

“Konkretno, nakon što je 28. oktobra 2026. godine u prostorije VJT u Beogradu pristupila pomenuta Komisija, predsednik iste Ilić je 30. oktobra 2026. godine oko 13:30 časova, a pošto je prethodno bio na pauzi koju je proveo tog dana u kafiću “Grin” preko puta “Palate pravde” u društvu javnog tužioca Bojane Savović i javnog tužioca Milene Božović, ušao u kabinet glavnog javnog tužioca i nakon kraćeg razgovora poručio glavnom javnom tužiocu da treba da podnese neopozivu ostavku”, piše u saopštenju VJT.

Dalje se navodi da je na pitanje Stefanovića iz kog razloga treba to da uradi, Ilić je rekao: “Skloni se, to je najbolje za tebe, vidiš kako je Nebojša Stefanović nestao iz fokusa javnosti, ti im smetaš dok si na ovoj poziciji”.

Upitan, zašto bi to uradio, rekao mu je: “Svi su ti okrenuli leđa, ja poznajem određene ljude, za tebe je bolje da se skloniš nego da te ovi što dolaze proganjaju, bolje je za tebe i za tvoje tužioce da mi ovako ovo odradimo, nego da to urade revolucionari.

Na pitanje Stefanovića šta je sa garancijama koje imaju javni tužioci i zar se on (Ilić) nije oduvek borio za samostalnost javnih tužilaca, Ilić je odgovorio: “sad su druga vremena”, a potom je na pitanje Stefanovića ko je po njemu glavni tužilac u Srbiji, rekao - Bojana Savović.

Na ponovljeno pitanje Stefanovića zašto bi podneo ostavku kada je sve rađeno po Ustavu i zakonima, Ilić mu je ponovio: “Treba da se skloniš iz fokusa jer će te ovi novi proganjati, ti si finansijski bio obezbeđen i pre, roditelji su te obezbedili, žena ti dobro zarađuje, šta će ti ovo sve. Podnesi ostavku i bićeš miran“.

“Na ovaj način javni prijavljeni je koristeći svoj položaj kako u svojstvu javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva, tako i u svojstvu predsednika Komisije za nadzor, a sve u kontekstu prethodnih javnih medijskih sukoba koji su od strane imenovanog obilovali političkom konotacijom, ometao glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu u vršenju javnotužilačke funkcije, te istom teže povredio prava i naneo štetu”, navedeno je u saopštenju VJT u Beogradu.