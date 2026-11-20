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Uprava granične policije saopštila je da je Aleksandar Vulin prošao obaveznu graničnu kontrolu na letu za Moskvu koji je 3. novembra vraćen u Beograd, naglašavajući da sva lica sa važećim ispravama i bez izrečenih zabrana mogu slobodno prelaziti državnu granicu, dok lica sa zabranom ili aktivnom potragom, poput slučaja Milana Radoičića, to ne mogu učiniti na zakonit način.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Uprava granične policije je organizaciona jedinica Direkcije policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja neposredno obavlja poslove granične kontrole.

Oblast granične kontrole uređena je Zakonom o graničnoj kontroli („Sl. glasnik RS“ broj 24/18) kojim je, između ostalog, propisano i da se državna granica prelazi na graničnom prelazu sa važećom putnom ispravom ili drugom ispravom propisanom za prelazak državne granice, u radno vreme graničnog prelaza i u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Prilikom obavljanja poslova granične kontrole, policijski službenici Uprave granične policije postupaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjima koja su propisana Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni glasnik RS“ br. 24/2018), Zakonom o strancima („Službeni glasnik RS“ br. 24/2018, 31/19 i 62/23), Zakonom o policiji („Službeni glasnik RS“ br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), Zakonikom o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011, 101/2011, 121/2021, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – odluka US i 62/2021– odluka US) i drugim propisima, uvažavajući lično dostojanstvo i integritet svih lica koja prelaze državnu granicu.

Vulin prošao obaveznu graničnu kontrolu

Imajući u vidu navedeno, sva lica, pa samim tim i gospodin Aleksandar Vulin, koja poseduju važeću putnu ispravu ili drugu ispravu propisanu za prelazak državne granice, nemaju evidentiranu zabranu utvrđenu od strane nadležnih organa kao ni druge pravne smetnje, mogu slobodno prelaziti državnu granicu, odnosno napuštati i vraćati se u R. Srbiju na bilo kom graničnom prelazu.

U vezi vraćenog vazduhoplova na relaciji Beograd – Moskva dana 03. novembra 2026. godine, granična policija je svoj deo posla odradila u skladu sa zakonom. Naime, gospodin Aleksandar Vulin je prošao obaveznu graničnu kontrolu, koju su prošli i ostali putnici na letu za Moskvu. Ostale provere, odnosno pregled putnika i prtljaga pre ukrcavanja u vazduhoplov nije u nadležnosti granične policije. U situacijama, kakva je bila vezana za gospodina Vulina i sumnju da lice nije prošlo propisan pregled obezbeđivanja pre ukrcavanja u vazduhoplov, formira se štab koji odlučuje o merama i radnjama koje će se preduzeti u takvim situacijama, a granična policija je deo tog štaba. Naglašavamo, da je načelnik granične policije, general Dragiša Simić, upravo suprotno natpisima u pojedinim medijima, insistirao na kompletnoj proveri leta po vraćanju na aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd.

Povodom informacija koje se odnose na gospodina Milana Radoičića, napominjemo da bilo koje lice koje ima izrečenu zabranu prelaska državne granice ili aktivnu potragu, ne može na zakonit način preći državnu granicu.

Ispunjenost uslova za prelazak državne granice

Ispunjenost uslova za prelazak državne granice, shodno odredbama Zakona o graničnoj kontroli utvrđuju se neposredno na području graničnog prelaza prilikom nameravanog prelaska državne granice R. Srbije.

Tokom obavljanja zakonom propisanih policijskih poslova kontrole državne granice - granične provere na graničnom prelazu, Uprava granične policije može biti korisnik podataka evidentiranih u propisanim evidencijama iz nadležnosti drugih organizacionih jedinica ovog Ministarstva, drugih organa državne uprave, kao i međunarodnih organizacija.

Takođe, Uprava granične policije kao organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i kao organ izvršne vlasti nije nadležna da ograniči slobodu kretanja ni jednom licu ukoliko ona nije ograničena zakonom, odnosno odlukom pravosudnog organa. Ukoliko je u određenom postupku pred sudom doneta odluka koju Ministarstvo unutrašnjih poslova ima izvršiti, takve odluke dostavljaju se od strane suda službenim putem područnoj policijskoj upravi po mestu prebivališta stranke u postupku, radi evidentiranja i eventualnog postupanja granične policije.

Granična policija obavlja svoj posao u skladu sa napred navedenim zakonskim propisima primenjujući i brojne međunarodne ugovore kojima su uređena sva pitanja od značaja za državnu granicu R. Srbije. To se može videti u brojnim sprečenim iregularnim prelascima državne granice na zelenoj i plavoj granici, kao i sprečavanju velikog broja prelazaka migranata preko državne granice R. Srbije. Takođe, u prilog navedenom ističemo značajne rezultate ostvarene prilikom zaplene najveće količine kokaina i svih vrsta droga u poslednjih godinu dana, kao i akcizne robe čija vrednost prevazilazi dosadašnje nivoe otkrivene u prethodnim godinama.

Uprava granične policije odgovorno, profesionalno i dosledno izvršava poslove iz svoje nadležnosti, uz kontinuirano unapređenje kvaliteta i efikasnosti rada, poštujući zakone R. Srbije i najviše standarde policijske profesije, navodi se u saopštenju.