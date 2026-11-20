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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. P. (33) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Sumnja se da je on, od septembra prošle godine do aprila ove godine, na ime nepostojećeg duga, uz pretnje, od dvadesetdevetogodišnjeg muškarca iz Zrenjanina iznudio ukupno 4.100 evra.