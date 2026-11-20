Slušaj vest

Major Goran Bulajić, pilot Vojske Srbije koji je u utorak poginuo u padu aviona "mig 29" kod Stare Pazove, sahranjen je danas na Novom bežanijskom groblju, na Novom Beogradu, a od njega se oprostilo oko 1.000 ljudi, među kojima je bio i Aleksandar Čupić, v.d. predsednika Republike Srbije i predsednik Narodne skupštine.

1/8 Vidi galeriju Sahrana Gorana Bulajića Foto: Marko Kranjc

Sahrani je prisusustvovao i načelnik Generalštaba Tiosav Janković.

Heroj Srbije ispraćen je uz najviše vojne počasti, počasnu paljbu i zvuke posmrtnog marša u izvođenju reprezentativnog orkestra Garde, a sanduk sa njegovim telom bio je prekriven srpskom zastavom.

1/14 Vidi galeriju Aleksandar Čupić na sahrani majora Foto: Marko Kranjc

Oproštajne govore držali su jedan od petorice sveštenika, Bulajićev vojni kolega i jedna rođaka.

- Major Bulajić parao je nebo svojim krilima kao orao, a sada se vinuo u najviše visine. Ovo je privremeni oproštaj. Srešćemo se sa njim u večnosti - rekao je sveštenik.

Majorov kolega naglasio je da će ga svi pamtiti po časti, hrabrosti i neizmernoj dobroti.

- Bio si dečak zarobljen u telu odraslog čoveka. Pamtićemo tvoj osmeh, dobrotu i junačka dela koja nikada neće zaboraviti cela Srbija - dodao je kolega.

1/6 Vidi galeriju Sahrana na Novom bežanijskom groblju Foto: Marko Kranjc

Bulajićeva rođaka na kraju je opisala celu majorovu karijeru, kao i njegove najveće životne radosti u porodici.