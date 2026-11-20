Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Đ. Ć. (31) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod osumnjičenog pronašla 31 paketić u kojima se nalazila praškasta materija braon boje nalik na opojnu drogu heroin, dva paketića sa materijom nalik na amfetamin, kao i tri paketića u kojima se nalazila biljna materija zelene boje nalik na opojnu drogu kanabis, a koje je prethodno, kako se sumnja, nabavio i pripremao za dalju prodaju.

Foto: MUP Srbije

Takođe, kod Đ. Ć. je pronađen novac, kao i dva mobilna telefona koje je, kako se sumnja, koristio prilikom prodaje narkotika.