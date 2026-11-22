Slušaj vest

"Taj čovek nam je uništio živote. Majka stalno izlazi u dvorište i doziva svog nastradalog sina. Nikako ne može da se sabere", ovako za Kurir priča Mirko Petrović, brat od ujaka nastradalog Miroslava Fardija (23). Miroslav je u subotu, 7. novembra poginuo u saobraćajnoj nesreći, bio je na mestu suvozača u automobilu, kada je, kako se sumnja, njegov drug D.M. (19) sleteo s puta u selu Međa, kod Žitišta i pobegao sa mesta nesreće.

Pijan i bez dozvole

Ožalošćeni Mirko Petrović kaže da je dom porodice Fardi iz Međe okovala tuga od kada su čuli da njihovog Miroslava više nema.

- Mikijevi roditelji i ja smo bili u Nemačkoj, gde smo zaposleni, pa povremeno dolazimo u rodno selo, isto kao Miroslav. On je početkom novembra došao bez nas u Među, a 7. novembra se dogodila nesreća. Nama su odmah javili, pa smo ubrzo doputovali. Čuo sam da je zbog saobraćajke uhapšen bratov drug iz detinjstva D.M., s kojim je odrastao, iako je on iz susednog sela. Navodno je u petak D.M. uzeo automobil svog očuha i došao u Među. Meštani su mi ispričali da je ceo dan divljao po selu velikom brzinom i da je čak i driftovao. Nije mi jasno kako se niko nije uplašio bar za svoju decu i pozvao policiju, kada su videli toliku opasnost na putu - pita se Mirko u očaju.

Stradali Miroslav Foto: Privatna arhiva

A uveče, najtužniji ishod nesavesne vožnje - omiljeni mladić u selu izgubio je život sa samo 23 godine.

- U večernjim satima je došao po Miroslava da se provozaju, bilo je nekoliko minuta pre ponoći. Krenuli su ka centru i posle 500, 600 metara D.M. je počeo naglo da koči, nije mi jasno zbog čega, a onda je sleteo desno s puta i posle tri metra udario kolima u drvo. Pitam se što je toliko kočio, šta se to dogodilo... Ti tragovi kočenja se i sada vide na putu. Kako sam dalje čuo, automobil je udario najviše sa suvozačeve strane. Ne znam kako se nije prevrnuo. U policiji kažu da je prebrzo vozio, a već smo znali da nema ni vozačku dozvolu. Ono što nam najteže pada je to što je video da je Miki bez svesti, ali je odlučio da pobegne. Otišao je kući, a mog brata je ostavio u autu da umre. Možda mu je i bilo pomoći, možda su bili minuti u pitanju, ali su komšije kasnije zvale Hitnu, ali bilo je prekasno - navodi Petrović.

Uhapšeni vozač Foto: Facebook

Vozač zadržan u pritvoru Kako smo ranije pisali, po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, D.M. je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, kažnjivo zatvorom od jedne do osam godina. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovo krivično delo.

- Sumnja se da je on upravljajući putničkim vozilom, pod dejstvom alkohola, bez izdate vozačke dozvole i brzinom koja nije bila prilagođena stanju vozila, izgubio kontrolu nad vozilom u selu Međa, sleteo sa desne strane kolovoza na travnatu bankinu i prednjim delom vozila udario u stablo drveta. On je potom izašao iz vozila i udaljio se u nepoznatom pravcu, ostavivši bez pomoći oštećenog, sada pokojnog M.F., koji je sedeo na suvozačkom mestu, i koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - saopštilo je tužilaštvo nakon hapšenja.

Oženio se letos

Informaciju o bekstvu vozača sa mesta nesreće potvrdili su i iz Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, a Mirko kaže da je čuo da je D.M. pobegao kući da spava.

- U obdukcinom nalazu piše da je moj brat preminuo tačno u ponoć, kada je već otkucao 7. novembar. D.M. je uhapšen u 1.30 sati kada su ga policajci pronašli u kući, u kojoj je povremeno živeo kod supruge i tasta, pošto je on iz susednog sela. Čuo sam da je mirno legao da spava. Kako neko može da spava posle takvog nedela?! Da ostaviš nekoga da umire i to svog druga iz detinjstva. Gledam njegovu majku, a moju ujnu, svaki dan... Žena stalno izlazi u dvorište i doziva sina, a on nam se nikada neće vratiti. Ona uopšte nije pri sebi. Miki ima i brata blizanca, jednojajčanog. On je načisto potonuo, ne zna šta će od šoka, ne želi da veruje da se to dogodilo. Na leto su imali duplu svadbu - jedva izgovara naš sagovornik.

Celo selo se oprostilo od Miroslava Stradali Miroslav bio je na odmoru u rodnom selu, a poslednjih godina živeo je i radio u Berlinu. Pre nekoliko dana rodbina i prijatelji ispratili su ga na večni počinak na seoskom groblju, u Međi. - Celo selo se skupilo na sahrani. Bilo je na stotine ljudi. Bio je tako dobar, vredan i čestit dečko, nikada nije pravio probleme, duša od čoveka, kao i njegov brat blizanac - jedva izgovara prijateljica poginulog momka.

Mirko kaže i da je svaki dan sve teži.

Mirko sa bratom Miroslavom Foto: Privatna arhiva

- Iako vreme prolazi, nama je sve gore. Nikada nam neće biti lakše jer mog brata ništa neće vratiti. Ne znam ko je tom dečku dao automobil, iako se zna da nema vozačku dozvolu! Pa, moj brat je ceo život pazio na njega kao na neko dete. Često mu je davao da spava kod nas i bude po nekoliko dana, i eto kako mu je vratio. Ostavio ga je u kolima da umre sam. Voleo bih da ga nikada ne puste iz zatvora - zaključuje neutešni brat Mirko.