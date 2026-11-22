Nepoznata osoba izvela je napad, što je izazvalo izbijanje požara. Radnik obezbeđenja je bio prisutan i brzo ugasio vatru pre nego što se proširila
Hronika
DRAMA ZOROM NA SENJAKU: Na poznati restoran bačen Molotovljev koktel
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Molotovljev koktel bačen je jutros oko pet sati na poznati restoran na Senjaku.
Nepoznata osoba bacila je eksplozivnu napravu, nakon čega je buknuo požar.
U lokalu je u momentu napada bio radnik obezbeđenja, koji je ugasio vatru pre nego što se razbuktala i pozvao policiju. Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj i obavešteno je nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs/Telegraf.rs
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