UHAPŠEN DIREKTOR PIO FONDA U BAČKOJ PALANCI, PALE JOŠ DVE OSOBE: Prijavili čoveka da radi u fondu, a znali da neće dolaziti na posao
- U Novom Sadu uhapšeni su D. J. i N. K. zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, a R. L. zbog pomaganja u tom delu.
- Tužilaštvo navodi da su tokom 2026. u Bačkoj Palanci i Baču omogućili ugovore o privremenim poslovima i isplate osobi koja nije dolazila na posao.
- Sumnja se da je ta osoba radila za SNS, a budžetu Opštine Bač i Fondu PIO pričinjena je šteta.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da su dana 22. novembra 2026. godine, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeni osumnjičeni D. J. i N. K. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a osumnjičena R. L. zbog pomaganja u izvršenju navedenog krivičnog dela.
U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u toku 2026. godine na području Bačke Palanke i Bača, D. J, kao direktor Fonda PIO Filijala u Bačkoj Palanci, a N. K. kao rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove Opštinske uprave Bač, zloupotrebili svoja ovlašćenja, u čemu im je pomogla R. L. stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela.
Postoje osnovi sumnje da su omogućili jednom fizičkom licu zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima u Fondu PIO Filijala u Bačkoj Palanci i u Opštinskoj upravi Bač, kao i ostvarivanje naknade za rad po tom osnovu, pri čemu su osumnjičeni bili svesni da to lice neće dolaziti na mesto rada i obavljati ugovorene poslove i zadatke, već da će to lice biti angažovano kod drugog poslodavca i na drugim poslovima - političke stranke SNS u njihovim stranačkim prostorijama u Baču.
Sumnja se da su osumnjičeni, na navedeni način, istovremeno pričinili imovinsku štetu budžetu Opštine Bač i Fondu PIO.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima P.V. i D.M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.