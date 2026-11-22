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Miloš Đuričković (56) izrešetan je sa najmanje 30 hitaca iz dve automatske puške! Podsetimo, Đuričković koji je važio za pripadnika škaljarskog klana pronađen je juče mrtav na ulici u naselju Bajice na Cetinju.

- Postoji sumnja da su u Đuričkovića pucale najmanje dve osobe iz automatskog oružja, a ispaljeno je više od 30 hitaca. Posle zločina pronašen je zapaljen automobil, za koiji se sumnja da je korišćen u zločinu. Utvrđeno je da taj auto nije registrovan u Crnoj Gori, a u njemu su pronašene i dve puške - navode izvori iz istrage, a pišu Vijesti. Iz crnogorske Uprave policije saopštili su da ima indicija da je u ovaj zločin umeštan inostrani faktor.

1/4 Vidi galeriju Uviđaj posle ubistva Miloša Đuričkovića Foto: screenshot RTCG

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Slađana Španjević Volkov kazala je juče da su sa lica mesta izuzeti mnogobrojni tragovi, koji će biti predmet daljih veštačenja.

- Zajedno sa službenicima Uprave policije, OB Cetinje, OB Podgorica, izašla sam na lice mesta, kao i s predstavnicima Forenzičkog centra. Sa mnom su, takođe, izašli i veštaci, veštak balističar, kao i veštak iz oblasti zaštite od požara i eksplozija. S lica mesta izuzeti su mnogobrojni tragovi, koji će biti predmet daljih veštačenja, tako da ćemo tek nakon tih veštačenja imati informacije o samom toku ovog krivičnog dela. Za sada ne bih davala više informacija, a sve u cilju zaštite istrage - rekla je tužiteljka crnogorskim medijima.

Istražitelji nemaju sumnju da je ovo ubistvo nastavak rata zaraćenih klanova, kavačkog i škaljarskog koji bukti od 2014. godine i u kom je ubijeno preko 80 ljudi.

Likvidacija Đuričkovića na Cetinju je druga likvidacija koja se dovodi u vezu sa ratom klanova, a koja se dogodila u razmaku od samo za 48 sati.

Darko Vicković Foto: RINA, Pritnscreen

Samo dva dana pre ubistva Đuričkovića, 19. novembra, u nikšićkom naselju Straševina ubijen je Darko Vicković (46), koji je takođe važio za pripadnika škalajrskog klana. Na njega je, prema informacijama Uprave policije, na otvorenom prostoru pucala za sada nepoznata osoba. Vicković je sa teškim povredama prevezen u Opštu bolnicu Nikšić, gde je, uprkos pokušajima reanimacije, konstatovana smrt.

Jovan Mrvaljević Foto: Printscreen