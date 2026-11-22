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Dragan Cvetković (43) poznati beogradski kuvar, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 18. novembra dogodila na Žabljaku, na putu Žabljak - Tara, u Crnoj Gori.

Kako su posle nesreće pisali crnogorski mediji, u nesreći su učestvovali automobi u kom je bio nastradali državljanin Srbije i autobus u kom su bili glumci iz Nikšićkog pozorišta.

Dragan Cvetković Foto: Instagram Printscreen

- Udes se dogodio oko devet sati ujutru u mestu Aluga, na Žabljaku. U nesreći su učestvovali autobus i automobil stranih registarskih oznaka- saopšteno je iz Uprave policije.

Automobil je, kako su ispričali očevici, udario u autobus, u kojem je bila glumačka trupa Nikšićkog pozorišta.

- Automobil se kretao iz suprotnog pravca, potom prešao u našu traku i udario u autobus. Zahvaljujemo vozaču autobusa, koji je ostao pribran, izbegnute su teže posledice. Nekolicina članova našeg kolektiva je malo ugruvana, ali na sreću, svi smo živi i zdravi. Krenuli smo na turneju, nastavićemo put ka Bijeljini i Brčkom, gde nas očekuju nastupi - kazao je posle nesreće Radinko Krulanović, direktor Nikšićkog pozorišta, za RTCG.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Prizori na mestu nesreće bili su jezivi. Prednji deo automobila u kom je poginuo kuvar bio je uništen do neprepoznatljivosti, dok je autobus stajao na travnatoj površini uz kolovoz. Delovi vozila bili su rasuti po putu.

Smrt Dragana Cvetkovića potresla je sve koji su ga poznavali, a od njega se na društvenim mrežama oprašraju prijatelji, kolege i rožaci.

- Cvetković je tokom karijere radio kao šef kuhinje u poznatim beogradskim restoranima gde je gradio prepoznatljiv kulinarski izraz, oslanjajući se na domaću gastronomiju i tradicionalne ukuse. Njegov rad prepoznat je i van ugostiteljskih krugova, pa ga je gastronomski vodič Gault & Millau proglasio Šefom tradicije za 2023. godinu - piše u jednoj objavi na društvenim mrežama i dodaje se: