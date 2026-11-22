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Instruktor alpinizma iz Srbije (61) zadobio je teške telesne povrede nakon što je pao sa stene tokom penjanja u području starih tunela kod Demir Kapije, a u akciji spasavanja učestvovali su pripadnici specijalne vojne jedinice Severne Makedonije.

Prema informacijama Sektora unutrašnjih poslova Veles, nesreća se dogodila juče oko 13.35 časova, dok se glavni instruktor jednog planinarskog društva iz Beograda, penjao zajedno sa još šestoricom alpinista iz Srbije, prenosi Nova Makedonija.

Tokom penjanja po prethodno postavljenoj alpinističkoj stazi, instruktor je upozorio da su stene krhke i klizave.

U jednom trenutku odlomio se deo stene, nakon čega je pao.

Zahvaljujući brzoj reakciji alpiniste koji je osiguravao uže, uspeo je da bude zadržan na visini od oko 15 metara iznad tla.

Reč je o sportskom društvu "Stena" iz Beograda.

U akciju spasavanja uključili su se i pripadnici specijalne jedinice Vojske Severne Makedonije "Vukovi", koji su se nalazili u blizini i izvodili alpinističku vežbu.

Oni su povređenom ukazali prvu pomoć i izvukli ga na bezbedno i pristupačno mesto, odakle ga je preuzela ekipa Hitne pomoći iz Negotina.

Povređeni je prevezen u Opštu bolnicu u Velesu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Iz Sektora unutrašnjih poslova Veles saopšteno je da je uviđaj na mestu nesreće obavila ekipa Policijske stanice Negotino.