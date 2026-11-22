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Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak - Kragujevac u mestu Bumbarevo brdo došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva vozila. Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i saobraćajne policije.

- Direktno su se sudarili "audi" i "pasat". Od siline udara pasat je završio na livadi pored puta, a audi je ostao u svojoj traci ali dosta je oštećen i upalili su se vazdušni jastuci.

Foto: RINA Printskrin

Prolaznici koji su se našli na licu mesta odmah su zaustavili svoja vozila i pritrčali da pomognu, kaže za RINU jedan od očevdaca.

Saobraćaj na ovom magistralnom putu tokom trajanja uviđaja je u prekidu. Okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode biće poznate nakon istrage.

00:21 Težak sudar dva vozila kod Kragujevca Izvor: RINA