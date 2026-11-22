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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Prijepoljskoj ulici u Sjenici, na putnom pravcu Sjenica–Zlatar, život je izgubio Senad Dž. iz Sjenice. U nesreći je učestvovao i A. M. iz Novog Pazara, za kojeg se navodi da je vozilom udario Senada Dž. Zvanična potvrda okolnosti nesreće još se očekuje.

Tragičan događaj potresao je Sjenicu, a fotografije sa lica mesta prikazuju stravične posledice saobraćajne nesreće. Na mestu tragedije zabeležen je gotovo potpuno uništen automobil, čija je karoserija usled siline udara teško deformisana. Delovi vozila rasuti su pored kolovoza, a posebno se izdvaja veliki deo motorskog sklopa koji je završio izvan automobila.

Prema dosadašnjim informacijama, smrtno je stradao Senad Dž., meštanin Sjenice. U vezi s ovom tragedijom spominje se A. M. iz Novog Pazara, za kojeg izvori lokalnog portala navode da je upravljao vozilom koje je udarilo nastradalog muškarca.

Međutim, tačan sled događaja, kretanje učesnika i okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda još nisu zvanično potvrđeni. Zbog toga se u ovom trenutku ne može govoriti o odgovornosti bilo kojeg učesnika nesreće.