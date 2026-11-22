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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, pripadnici UKP-Služba za borbu protiv korupcije, odeljenje u Nišu, odsek Niš, danas su uhapšene tri osobe koji se sumnjiče za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok se jedan od njih sumnjiči i za krivično delo pranje novca.

- Osumnjičeni Đ.A iz Pukovca, zakonski zastupnik i direktor "Vodogradnja DOO" Pukovac, lišen je slobode zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju. Osumnjičeni D.Lj iz Pukovca, osnivač i vlasnik privrednog društva "Vodogradnja DOO“ Pukovac sa udelom od 50%, lišen je slobode zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju u pomaganju i krivičnog dela pranje novca. Osumnjičeni M.Lj iz Pukovca, osnivač i vlasnik privrednog društva "Vodogradnja DOO" Pukovac sa udelom od 50%, lišen je slobode zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Kako dodaju u saopštenju, krivična prijava je podneta i protiv pravnog lica „Vodogradnja“ d.o.o. Pukovac, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova i biće privedeni u zakonskom roku u prostorije tužilaštva radi saslušanja.