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U šumskom pojasu ispod manastira u beogradskom naselju Slanci, lovci su danas pronašli telo nepoznate osobe.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, lovci su tokom obilaska terena u nepristupačnom delu šume uočili telo, nakon čega su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć.

Na lice mesta su ubrzo stigle jake policijske snage koje su obezbedile teren i započele uviđaj, a o celom slučaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Za sada nije poznat identitet preminule osobe, kao ni pol, starost, niti koliko se dugo telo nalazilo na toj lokaciji. Takođe, još uvek nema zvaničnih informacija o tome da li na telu postoje vidljivi tragovi nasilja.