Slušaj vest

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom poreske policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Đ. A. (59), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, D. Lj. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pranje novca i zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju, kao i M. Lj. (27), osumnjičenog za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju.

- Sumnja se da je D. Lj., u svojstvu suvlasnika jednog privrednog društva iz okoline Doljevca, sačinio i potpisao fiktivni Ugovor o kupoprodaji, kojim je navodno prodao svoj polovni automobil "porše" tom privrednom društvu, nakon čega je po osnovu tog fiktivnog ugovora, primio novčana sredstava od kojih je kupio skupoceni ručni sat marke „roleks“, vrednosti oko 4.773.700 dinara - piše u saopštenju MUP i dodaje se:

- Đ. A., odgovorno lice u tom privrednom društvu, sumnjiči se da je uz pomoć suvlasnika tog PD, D. Lj. i M. Lj, kao navodnim prodavcima, sačinjavao i potpisivao fiktivne Ugovore o kupoprodaji osnovnih sredstava i opreme u kojima je neistinito prikazano da privredno društvo kupuje sredstva i opremu, iako do stvarne predaje i prenosa vlasništva nikada nije došlo, jer je deo osnovnih sredstava ostao u vlasništvu D. Lj. i M. Lj., a deo osnovnih sredstava i opreme već je bio u faktičkom vlasništvu tog privrednog društva.

Đ. A. je potom, kako se sumnja, na osnovu takvih fiktivnih ugovora, podigao ukupno 69.590.000 dinara i predao novac na ruke D. Lj. i M. Lj., čime im je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, a na štetu privrednog društva.

- Đ. A. se, takođe, sumnjiči da je kao odgovorno lice u privrednom društvu iz okoline Doljevca, od 1. septembra do 14. oktobra ove godine, bez prethodno pribavljene vodne saglasnosti JVP „Srbijavode“ Beograd, organizovao i naložio zaposlenima da pomoću radnih mašina, izvrše iskop i eksploataciju peska i šljunka iz korita reke Južne Morave, kojom prilikom je neovlašćeno izvađeno ukupno 24.600 metara kubnih peska i šljunka, koje je potom, kako se sumnja, u ime i za račun PD stavio u dalji promet i prodao trećim licima - piše u policijskom saopštenju u kom se još i dodaje:

- Na taj način on je, kako se sumnja, navedenom PD pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 29.500.000 dinara, oštetivši budžet Republike Srbije i JVP „Srbijavode“ za isti iznos. Krivična prijava biće podneta i protiv pravnog lica PD.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.