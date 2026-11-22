Slušaj vest

Pripadnici Službe zaštite i spasavanja Opštine Tuzi od sinoć tragaju za Stankom Pajovićem iz Vranja, koji je posljednji put viđen u delu Skadarskog jezera kod Zbelja.

Kako je za "Dan" ispričala njegova kćerka Maja Pajović, njen otac je juče u 9 sati otišao u lov, a poslednji put su se čuli u 14.20 časova.

- Već u 16.20 časova, kada je trebao da krene kući, telefon je bio isključen. Alarmirali smo Službu zaštite koja pretražuje teren od sinoć. Apelujem na građane i nadležne organe da nam pomognu da ga pronađemo - kazala je Pajović.

Reč je o čoveku koji ima 65 godina.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Redžep Čunmuljaj rekao je da su ekipe na terenu.

- Od sinoć pretražujemo teren, ali za sada nismo uspeli da ga pronađemo. Nigde nismo uočili ni čamac kojim je pošao u lov. Od velike pomoći bi nam bilo i da se u potragu uključi i helikopter jer bi ga tako možda locirali. Pozivam nadležne da nam pomognu u potrazi - rekao je Čunmuljaj.

Na zahtev Službe zaštite i spasavanja Opštine Tuzi u pretragu su se uključili i vatrogasci podgoričke Službe zaštite i spašavanja.