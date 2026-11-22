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Mlada ženska osoba poginula je noćas, dok je druga zadobila teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 1.30 časova u Ulici vojvode Putnika u Inđiji.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, do nesreće je došlo na deonici puta iz smera Autleta ka Inđiji, kada je vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletelo sa kolovoza.

Obe devojke su nakon nesreće hitno zbrinute, ali je jedna od njih, nažalost, podlegla povredama u Domu zdravlja u Inđiji. Druga devojka je u teškom stanju hitno transportovana u Urgentni centar u Novom Sadu, gde joj se ukazuje dalja lekarska pomoć.

Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće, a tačne okolnosti koje su dovele do sletanja vozila biće poznate nakon istrage.