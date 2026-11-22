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Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila danas u Prijepoljskoj ulici, na području Pašinog Brda u Sjenici, a u kojoj je život izgubio Senad Dž., pojavile su se nove informacije o zdravstvenom stanju četvoročlane porodice iz Novog Pazara koja je učestvovala u ovom tragičnom događaju. Prema najnovijim saznanjima sa terena, svi članovi porodice prošli su s lakšim povredama.

Kako se nezvanično saznaje, automobilom "audi Q8" upravljao je A. M. (39) iz Novog Pazara, koji se kretao iz pravca Prijepolja prema Sjenici. U vozilu su se, osim njega, nalazile i njegova supruga te njihove dve maloletne ćerke.

Prema dostupnim informacijama, svi članovi porodice iz Novog Pazara zadobili su lakše tjelesne povrede. Medicinsku pomoć povređenima pružila je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Sjenica, koja je intervenisala nakon saobraćajne nesreće.

Fotografije s mesta tragedije svedoče o silini udara i razmerama ove teške saobraćajne nesreće. Automobil marke "pežo", kojim je upravljao nastradali Senad Dž., usled snažnog sudara i prevrtanja potpuno je smrskan, gotovo do neprepoznatljivosti. Vozilo je završilo van kolovoza, s potpuno deformisanom karoserijom, dok su delovi automobila, uključujući i delove motorskog sklopa, ostali razbacani pored puta. Prizori uništenog vozila svedoče o težini nesreće u kojoj je muškarac izgubio život.

Prema saznanjima s terena, do saobraćajne nesreće došlo je u trenutku kada se Senad Dž. iz Sjenice svojim vozilom uključivao sa sporednog puta na glavni putni pravac. U tom trenutku glavnom saobraćajnicom, iz pravca Prijepolja prema Sjenici, kretao se "audi Q8" kojim je upravljao A. M. iz Novog Pazara.

Prema nezvaničnoj verziji događaja, vozilo Senada Dž. pojavilo se ispred "audija", nakon čega je došlo do snažnog sudara. Senad Dž. je, prema informacijama dostavljenim redakciji, izgubio život na licu mesta.