Slušaj vest

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. J. (42) i N. K. (40), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i R. L. (57), osumnjičenu za isto krivično delo u pomaganju.

Sumnja se da su D. J. i R. L., odgovorna lica fonda PIO Filijale Bačka Palanka, od jula do oktobra 2026. godine, omogućili jednoj zaposlenoj bruto zaradu u ukupnom iznosu od oko 309.940 dinara, tako što su overavali mesečne evidencije o njenoj prisutnosti na radu, iako su znali da to nije istina, čime su joj, kako se sumnja, omogućili da pribavi protivpravnu imovinsku korist, oštetivši fond PIO za isti iznos.

Takođe, sumnja se da je N. K., zaposlen u Opštini Bač, od jula do oktobra ove godine, istoj zaposlenoj omogućio bruto zaradu u ukupnom iznosu od oko 342.368 dinara, na taj način što je overavao mesečne evidencije o njenoj prisutnosti na radu, iako je znao da to nije istina i da neće dolaziti na posao, već će biti angažovana kod drugog poslodavca i na drugim poslovima - političke stranke SNS u njihovim stranačkim prostorijama u Baču, čime joj je, kako se sumnja, omogućio da pribavi protivpravnu imovinsku korist, oštetivši Opštinu Bač za isti iznos.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.