Hronika
NAKON NAPADA NOŽEM I MUŠKARAC I ŽENA ZAVRŠILI U URGENTNOM: Detalji incidenta u garaži tržnog centra u Beogradu
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Nakon incidenta u garaži tržnog centra "Galerija" u Beogradu, oboje učesnika prevezeni su u Urgentni centar.
Žena stara oko 40 godina, koju je izbo muškarac približno istih godina, prevezena je u Urgentni centar, gde je smeštena u ambulantu reanimacije.
Prema prvim informacijama, ona je tokom transporta sve vreme govorila da ne može da diše, a zadobila je ubodne rane u predelu leđa i ispod grudi.
Okolnosti incidenta za sada nisu poznate, a više detalja očekuje se nakon policijskog uviđaja.
Kurir.rs
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