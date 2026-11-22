OSUMNJIČENI ZA SVIREPU OBLJUBU NEGIRAO DELO Tužilaštvo nakon saslušanja zatražilo pritvor
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je L.P. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. novembra 2026. godine oštećenu prinudio na obljubu na naročito svirep način, upotrebom sile, usled čega je oštećena zadobila teške telesne povrede.
Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvšenje krivičnog dela, odbivši da odgovara na pitanja.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Silovanje iz člana 178 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.