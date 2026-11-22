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Na auto-putu kod Šimanovaca večeras se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila. Udes se dogodio neposredno ispred suženja kolovoza zbog radova na ovoj deonici, a saobraćaj je znatno usporen.

Prema informacijama sa lica mesta, jedan automobil udario je u zaštitnu ogradu, dok je na drugom vozilu gotovo potpuno uništen zadnji deo.

Foto: Kurir

Na auto-putu su se formirale velike kolone vozila, a vozači su se suočili sa dužim zadržavanjima. Sve tri saobraćajne trake bile su ispunjene automobilima, dok je na prilazu zoni radova postavljeno ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

Na mestu nezgode nalazi se patrola saobraćajne policije. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u udesu bilo povređenih osoba.

Foto: Kurir

Na deonici auto-puta između petlji Pećinci i Šimanovci u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza, koji bi, prema najavi „Puteva Srbije“, trebalo da traju do 27. novembra.