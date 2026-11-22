Hronika
TEŠKA NEZGODA KOD LAĐEVACA: Vozilo udarilo pešaka, strahuje se da je nastradao
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Na magistralnom putu Čačak - Kraljevo tokom večernjih sati došlo je do teže saobraćajme nezgode, kada je prema još uvek nezvaničnim informacijama vozilo udarilo pešaka.
"Do udesa je došlo u Lađevcima kod pumpe. Kako smo mogli da čujemo pešak kog je udarilo vozilo je podlegao povredama" kaže za RINU jedan od očevidaca.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode na magistralnom putu.
Kurir/Rina
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