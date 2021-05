KALINIĆ ZAVEO KUMU LUKE BOJOVIĆA: Telo muža fatalne Ane je raskomadano, a sumnja se da iza ubistva stoji upravo SVIREPI ZEMUNAC

Svesna sam da se ovim svedočenjem izlažem sramoti, ali želim da se stane na put. Osećala sam se zapostavljeno jer je moj muž često bio odsutan...

Ovako je počela dugoočekivani iskaz pred sudom Ana Simić, žena Cvetka Simića, koga je u Zagrebu iskasapio njen ljubavnik i nekadašnji pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić.

Mediji su sa iščekivanjem čekali njeno svedočenje u procesu protiv zemunskog klana jer se godinama brujalo o "crnoj udovici" kojoj je pošlo za rukom da razbije ostatak klana Dušana Spasojevića Šiptara. Tako je Ana Simić septembra 2013. godine ušetala u sudnicu.

- Ovaj čovek, sa kojim me je Cvetko upoznao 2006. u Zagrebu, počeo je da mi šalje poruke. Nažalost, prijale su mi. Tek kad sam u junu 2010. u novinama videla sliku čoveka, koga sam poznavala kao Borisa, shvatila sam ko je on. Počeo je da mi se vraća film. Mesta na kojima smo se sastajali, Jarun, gde je moj muž ubijen. U meni se tog trenutka javila sumnja da on stoji iza ubistva mog muža - svedočila je pred sudom tad Ana čiji je venčani kum bio Luka Bojović.

foto: Zorana Jeftić

Kalinić je, međutim, negirao je da je ubio Simića.

- Kakav god da sam, toliko bolestan nisam - tvrdio je Sretko Kalinić uz izvinjenje porodici Simić.

Potom se priča o Cvetku Simiću ponovo razvila od početka… Njegovo raskomadano telo pronađeno je 8. marta 2010. godine u zagrebačkom jezeru Jarun. Tri meseca kasnije, u zagrebačku bolnicu "Vinogradsku" u noći između 8. i 9. juna, uleteo je nepoznati krvavi muškarac sa ranom u stomaku. Tražio je pomoć od lekara.

Kalinić bio bolesno zaljubljen u Anu O ljubavnom trouglu Simić-Kalinić pričao je na suđenju i Miloš Simović. - Kalinić je imao ljubavnu dramu sa Simićevom suprugom Anom. Kalinić mi je ispričao da je Simića ubio u jednoj opuštenoj šetnji opalivši mu metak u glavu, a kasnije delove tela bacio u Jarun, da bi se vodio kao nestao, a on nesmetano bio s njegovom ženom u koju je bio bolesno zaljubljen. Nosio je na ruci Simićev sat. Dok nisu našli Simićeve ostatke, Ana mu je govorila ko sve dolazi kod nje, ko se raspituje za njega - rekao je tad Simović prilikom jednog od svojih svedočenja.

Dok su ranjenom muškarcu pružali pomoć pozvana je i policija koja je utvrdila da je povređeni muškarac Sretko Kalinić, odbegli pripadnik "zemunskog klana", lice sa crvene Interpolove poternice i jedna od najtraženijih osoba.

Kalinić, koga su hrvatski mediji prozvali Zver, policajcima je ispričao da ga je hicima iz pištolja ranio Miloš Simović u stanu u predgrađu Zagreba posle svađe. Policija je otišla do stana, ali posle upada u njemu nije zatekla Simovića, za kojim je raspisana policijska potraga.

Simović je 10. juna te 2010. godine uhapšen u ranim jutarnjim časovima prilikom ilegalnog prelaska hrvatsko-srpske granice.

Smrt Cvetka Simića hrvatska policija još zvanično nije rasvetlila. U zagrebačkom kartonu i ubica je i dalje - NN osoba.

(Kurir.rs/Novosti)