POTRESNA SCENA U DVORIŠTU DEČAKA KOJI JE PREMINUO OD STRAVIČNIH OPEKOTINA: Komšije o porodici mališana

"Tiho i skromno", ovako su poslednjh meseci po rečima komšija živeli dvoipogodišnji G. S, koji je preminuo 29. januara, nekoliko sati nakon što je ga je pod još zvanično nerazjašnjenim okolnostima u kupatilu navodno isprskala vrela voda, sa majkom T. S. (32) i dve sestre stare šest meseci i pet godina.

Oni su živeli od socijalne pomoći u porodičnoj kući u niškom naselju Apelovac, ali su ih komšije, od kada je otac dečaka pre oko šest meseci uhapšen i pritvoren, veoma retko viđali. Šta se dešavalo iza takvog neprimetnog života, unutar porodične kuće, zasigurno će biti i deo kojim će se baviti istraga koja je pokrenuta protiv T. S. u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu nakon smrti dečaka.

- T. S. je živela u komšiluku kao podstanar dok se nije udala za muža koji je taksista. Stalno su boravili tu u porodičnoj kući dok joj nije uhapšen suprug. On u jednom trenutku dao otkaz i svi smo se iznenadili kada smo jednoga dana ispred kuće videli policiju i saznali da su na tavanu porodične kuće navodno pronađene stabljike marihuane, pištolj i municija. T. S. je posle toga u komšiluku pokušavala da dobije nekakvu pravnu pomoć za muža, kako bi izašao iz pritvora, verovatno jer joj je bilo teško da sama podiže decu. Onda ih dugo nisam video od tada - kaže jedan komšija.

T. S. je u podizanju dece pomagala majka D. S (53) koja ima još jednu ćerku staru 11 godina, i koja živi u iznajmljenom stanu u Novoj železničkoj koloniji, gde su povremeno takođe boravili. Povremeno su dolazili i do kuće.

- Znamo dečaka iz perioda dok su svakog dana bili tu u kući, bio je veseo i razdragan, kao i svi mališani njegovog uzrasta. Mnogo mi je teško kada sad vidim njegovu biciklicu u dvorištu kuće i pomislim da je više nikada neće voziti. Nismo ih dugo videli u kući. Nedavno se, kroz prozor sa zadnje strane kuće, ipak video upaljen televizor, što znači da je neko dolazio tu. Sa druge strane, ovaj veš na terasi stoji nepokupljen već dosta dugo - kaže drugi komšija.

Incident se desio 28. januara oko 16 sati navodno tako što je dečak sam otišao u kupatilo, skinuo odeću i pustio vrelu vodu, u momentu dok je majka hranila šestomesečnu bebu a baba oblačila njenu petogodišnju sestru.

Dečak je nakon toga lečen u kućnim uslovima bez odlaska na lekarski pregled. Naime, T. S. majka dečaka je kupila mast i gazu u apoteci a nije zatražila lekarsku pomoć za sina iako je, dok mu je mazala mast na opekotine, primetila da mu se na stomaku ljušti koža.

Iste noći, oko četiri sata iza ponoći, pozvala je Hitnu pomoć tek kada je primetila da dete ne diše, ali su lekari mogli da konstatuju samo smrt mališana.

Majka T. S. je nakon tragičnog događaja uhapšena i osumnjičena da je izvršila krivična dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, nepružanje pomoći i kršenje porodičnih obaveza. Nakon saslušanja u tužilaštvu, na kojem se branila ćutanjem, određen joj je jednomesečni pritvor. Baba dečaka D.T. se sumnjiči za krivino delo nepružanja pomoći a krivična prijava protiv nje podneta je u redovnom postupku.

Dečak je imao opekotine na više od polovini tela, što je moglo da izazove smrt s obzirom da se radi o malom detetu i da je saniranje tako teških povreda vršeno u kućnim uslovima.

Prema rečima lekara, koji su bili te noći na terenu, u pitanju su bile opekotine trećeg stepena na rukama, nogama i licu. Na licu dvoipogodišnjeg dečaka G.S. uočene su navodno i druge povrede, što uz činjenicu da se njegova majka T. S. (32) na saslušanju branila ćutanjem baca dodatnu senku sumnje na ceo slučaj.

Očekuje se da obdukcioni nalaz pruži informacije o kakvim se povredama radi - da li su u pitanju opekotine, ogrebotine ili modrice, kao i da li su nastale kobnog dana ili ranije.

Očekivalo se da majka u tužilaštvu objasni sve okolnosti pod kojima je došlo do nemilog događaja, ali se ona na opšte zaprepašćenje brani ćutanjem, što dodatno baca sumnju na ceo slučaj. Čudno je i to kako je dečak uspeo da se uspava nakon što je zadobio teške opekotine, što nameće sumnji da je možda dobio neko sredstvo za smirenje ili protiv bolova koje nije primereno njegovom uzrastu, mada do okončanja istrage ostaje i pitanje da li već tada, prilikom odlaska na spavanje, nije zapao u neko stanje šoka izazvano opekotinama.

Po rečima majke i babe, u jedan čas iza ponoći poslednji put je bio svestan a poziv Hitnoj pomoći upućen je oko četiri časa iza ponoći kada je majka primetila da dete ne diše. Nažalost, lekari su mogli da konstatuju samo smrt.

