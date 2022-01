MISTERIJA SMRTI DEČAKA (3) IZ NIŠA: Priča majke je NEVEROVATNA, evo šta je dosadašnja istraga pokazala

Istražni organi intenzivno rade na rasvetljavanju okolnosti pod kojima je došlo do smrti trogodišnjeg dečaka iz Niša čije je telo u noći između 28. i 29. januara pronađeno u iznajmljenom stanu njegove bake u ulici Nova železnička kolonija u ovom gradu.

Njegova majka T. S. (32) je uhapšena zbog sumnje da je odgovorna što je dečak zadobio smrtonosne povrede vrelom vodom te što nije pozvala lekara, a krivična prijava u redovnom postupku je podneta i protiv mališanove bake D. T. (53) jer nije uradila ništa da mu spasi život.

Ključne odgovore o ulozi osumnjičenih za detetovu smrt, daće Institut za sudsku medicinu gde je danas obavljena obdukcija. Rezultati sudsko medicinskog nalaza još nisu poznati a biće dostavljeni Osnovnom javnom tužilaštvu koje vodi istragu.

Međutim, kako se saznaje, preliminarna saznanja istražnih organa ukazuju da su povrede koje je dečak zadobio mogle da prouzrokuju smrt ali postoji osnovana sumnja da su nastale na način kako su to opisale majka i baka. One su policiji kazale da je dete ušlo u kupatilo, odvrnulo slavinu i polilo se vrelom vodom, te da su ga namazale nekom mašću, stavile ga da spava, da bi u tri ujutro shvatile da ne mogu da ga probude i pozvale Hitnu pomoć.

- Dečak ima opekotine trećeg stepena po grudima, leđima, licu, rukama i nogama, praktično svuda osim na dlanovima i nogama. To ukazuje da je bio u stojećem položaju kada je zadobijao povrede, te da je verovatno bio obuven. Priča da se popario tokom tuširanja je teško održiva, jer da je mališan osetio vruću vodu, refleksno bi se izmakao. Ako je, kako navode majka i baba, umeo da odvrne slavinu, znao bi i da se skloni od vrele vode. Sa druge strane, kratkotrajan kontakt sa vodom koja je, s obzirom na stepen povreda bila temperature od najmanje 60 do 70 stepeni, ne bi mogao da izazove tako stravične povrede. To ukazuje da je dete duže vreme bilo u kontaktu sa vrelom tečnošću, što bi bilo moguće jedino uz učešće treće osobe ili u slučaju da je bilo obučeno te da je odeća natopljena vrelom vodom, duže vreme bila na njegovom telu. Ostaje mogućnost i da mališan uopšte nije poliven vodom već možda nekom drugom vrelom tečnošću, naprimer kuhinjskim uljem - objašnjava naš sagovornik upoznat sa ovim slučajem.

Institut za sudsku medicinu obaviće i toksikološku analizu detetovih tkiva, kako bi se ustanovilo da li je možda bio pod dejstvom nekih medikamenata koje su mu majka ili baka dale, kako bi mu ublažile bolove.

- Navodi majke i bake da je dete zaspalo sa tako užasnim opekotinama su najblaže rečeno neverovatni. Trpelo je užasne bolove koji mu ne bi dozvolili da usni, pa nije isključeno da je dobilo neke lekove - objašnjavaju izvori.

S obzirom na to da je obdukcija okončana, detetovo telo biće predato srodnicima radi sahrane. Za sada nema informacija kada će tragično stradali mališan biti pokopan.

(Kurir.rs/Telegraf)