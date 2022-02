TUŽNA SUDBINA MALIŠANA (2,5) IZ NIŠA KOJI JE PREMINUO OD OPEKOTINA: Bila mu opečena polovina tela, trpeo strašne bolove

Dvoipogodišnji dečak G.S. koji je preminuo 29.januara, nekoliko časova nakon što je ga je pod još uvek zvanično neutvrđenim okolnostima u kupatilu navodno isprskala vrela voda, imao je opekotine na polovini tela, nezvanična su saznanja.

Naime, ta površina pod opekotinama dovoljna je bila da dovede do smrtnog ishoda a nesumnjivo je i da je dečak trpeo velike bolove. No, da li je samo to uzrokovalo tragični ishod ili postoje i druge okolnosti, biće poznato kada pristignu kompletni nalazi obdukcije koja je urađena u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu.

- Krucijalno će u daljem postupku biti da se utvrdi način na koji je dete zadobilo opekotine na tolikoj površini kože i šta se nakon toga događalo. Verzija koju su neposredno nakon događaja ispričale majka T.S. (32) i baba D.T. (53) - da je dečak sam otišao u kupatilo skinuo odeću i pustio vrelu vodu, u momentu dok je majka hranila šestomesečnu bebu a baba oblačila njenu petogodišnju sestru - sve je sumnjivija, budući da je majka na saslušanju u tužilaštvu odlučila da se brani ćutanjem, kaže izvor Blica.

foto: Marko Smiljković

Činjenica da su na licu dečaka uočene i određene povrede, nameće još veću sumnju i potrebu da se ceo slučaj pomno istraži. Za sada nije poznato o kakvim se povredama radi, da li su nastale u dečjoj igri ili na drugi način, da li su mu nanete kobnog dana, ili ranije. Ono što se ne uklapa u priču je i to da se dečak uveče uspavao, što bi bilo dosta teško izvodljivo s obzirom na toliku površinu opekotina.

-Teško je povreovati da je dečak star dve i po godine, sa opekotinama na polovini tela, nije imao bolove i da je mogao da se uveče uspava. Zato će nalaz toksikologije iz krvi mališana biti veoma značajan, kako bi se utvrdilo da li je možda bio pod lekovima za smirenje ili sredstvima protiv bolova, kaže naš izvor. Obdukcija je urađena a krv i tkiva uzeta su za analize koje će biti urađene narednih dana, budući da za to treba malo više vremena.

Podatak da je dete imalo opekotine na polovini tela nameće i pitanje kako je uspeo da popari vrelom vodom toliku površinu tela. Da li je voda sa odvrnute slavine mogla da mu nanese takve opekotine na toj površini tela, da li je upao u kadu napunjenu vrelom vodom ili je pak povređen na neki treći način, biće utvrđeno istragom.

Podsetimo, incident se desio 28. januara oko 16 časova a dečak je nakon toga lečen u kućnim uslovima bez odlaska na lekarski pregled.

(Kurir.rs/Blic)