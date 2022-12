DANAS SE NASTAVLJA SUĐENJE KLANU! Lalić na 6 ročišta otkrio MRAČNE tajne Belivuka i Miljkocića! Raskrinkao i Radoja Zvicera

Svedok-saradnik Srđan Lalić, koji je na prethodnih šest ročišta u Specijalnom sudu u Beogradu otkrio mračne tajne svojih dojučerašnjih saradnika Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, danas bi trebalo da nastavi da u Specijalnom sudu odgovara na pitanja Marka Miljkovića.

Laliću su bila potrebna čak tri ročišta da opiše kako je funkcionisao klan, ko je imao koju ulogu, a govorio je i o sedam likvidacija koje su obuhvaćene optužnicom protiv klana, ali i o brojnim drugim zločinima koji se vode kao nerešeni. Pričao je i o odbeglom Radoju Zviceru, vođi kavačkog klana za koga je, kako se sumnja, grupa i radila, ali i o tajnoj Skaj aplikaciji, čiji je bio distributer. Otkrio je i kako je klan vršio transport droge, ali i odakle im arsena.

belivuk i lalić sa jednom od žrtava u kući strave u ritopeku foto: Printscreen

Detaljno govorio

Između ostalog, detaljno je objasnio kako su tela žrtava kasapili, sekli, a potom mašinu i prostorije u kući u Ritopeku prali varikinom i sonom kiselinom, jer su se vodili logikom da ako "nema tela, nema dela".

- Prethodno su vršene likvidacije kao likvidacije, ubistva oružjem, kao na šinama. A onda je Miljković to osmislio, bio je mozak te operacije, za sva ta ubistva, od početka do kraja, on je sve osmislio - optužio je Lalić Miljkovića u sudnici i opisao kako su određeni pripadnici klana oteli, a zatim mučili i ubili žrtve - Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića, Milana Ljepoju, Nikolu Mitića, Gorana Mihajlovića i Aleksandra Gligorijevića.

belivuk i miljković foto: Kurir.rs

Lalić je, podsetimo, u julu sklopio sporazum o priznavanju krivice sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i ispričao svoja saznanja o klanu u zamenu za blažu kaznu od 18 godina zatvora. On je na suđenju objasnio i da je odlučio da postane svedok-saradnik zbog "odnosa dela kavačkog klana prema ostalim pripadnicima posle hapšenja".

Klan Belivuk-Miljković bio je beogradska ispostava "kavačkog klana", koja je radila po nalogu vođa, a to je svojim svedočenjem potvrdio i Lalić, koji je odgovorajući na Miljkovićevo pitanje rekao da mu je Zvicer slao slike iz bolničke postelje.

radoje zvicer nakon atentata u maju 2020. u kijevu foto: Printscreen Facebook

- Nismo se videli nikada, intenzivno smo bili u kontaktu, puštao mi je glasovne poruke. To je bio on. I ti i Veljko ste rekli da je on. Da je to Radoje Zvicer znam i tako što mi je posle pokušaja atentata u Ukrajini slao sliku iz bolnice, sa podignutim palcem i tako što je tražio da mu platim čarter iz Ukrajine i rekao da će to da kompenzuje kokainom - rekao je Lalić i dodao da je grupa primala naređenja od Zvicera, ali je pomalo bila i svojeglava jer je zbog ličnih sukoba ubila neke žrtve.

Finansijska pomoć

Iznoseći detalje nepoznate javnosti, Lalić je naveo i da je Zvicer finansijski pomagao Belivuka i Miljkovića.

- Išli su na babine kod Zvicera u Crnu Goru, a po povratku su nam oduševljeno pričali kako deo crnogorske službe stoji iza "kavčana" i da su se osećali moćno, jer su ih pratili u stopu - rekao je između ostalog Lalić.

Napeto Uzavrela atmosfera Na prethodnom ročištu u beogradskom Specijalnom sudu vladala je napeta i uzavrela atmosfera, pošto je okrivljeni Marko Miljković počeo da postavlja pitanja svedoku-okrivljenom, Srđanu Laliću, inače svom dojučerašnjem bliskom saradniku. Lalić je u jednom trenutku MIljkovića nazvao "smećem". O bezbednosti u sudnici sve vreme su brinuli stražari.

Srđan Lalić do sada govorio: x o Radoju Zviceru x o trgovini narkoticima x o arsenalu oružja x o ubistvima iz optužnice, ali i van optužnice x o aplikaciji Skaj x o načinu funkcionisanja kriminalne grupe x o bunekeru na stadionu Partizana x o klanici u Ritopeku

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)