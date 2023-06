"DRAGI PECO, POZDRAVI NAM NAŠE ANĐELE GORE!" Prijatelji se opraštaju od devete žrtve pomahnitalog ubice iz Dubone

Petar Mitrović (30) uz Malog Orašja kod Smedereva koji je teško ranjen 4. maja u masakru koji je počinio U. B. (21) iz Dubone je deveta žrtva pomahnitalog ubice, a porodica i prijatelji od juče se opraštaju od njega potresnim porukama na društvenim mrežama.

- Dragi Peco, vidimo se na nekom boljem mestu i pozdravi nam naše drugara. Počivaj u miru, neka te anđeli čuvaju - piše u jednoj od poruka na kojoj se vidi kako ubijeni mladić nasmejan pozira u narodnoj nošnji.

prijatelji se opraštaju od petra mitrovića na društvenim mrežama foto: Društvene mreže

- Peco naš, pozdravi nam naše anđele i vidimo se na nekom lepšem mestu.

Ovo su samo neki od komentara koje ostavljaju prijatelji i rođaci devete žrtve osumnjičenog U. B. koji je u svom krvavom piru ranio i 14 mladih. Mladić se borio punih 50 dana da preživi, ali hitci koje mu je uputio ubica bili su kobni po njega i pored svih napora lekara.

Mitrović je, kako su ga opisali njegovi prijatelji, bio vredan, požrtvovan i osoba koja se trudila da očuva tradicionalne vrednosti u mirnom šumadijskom selu Malo Orašje. Petar je bio i veliki ljubitelj lova, oružja i član jednog udruženja koji se bavi iznajmljivanjem opreme i terena za pucanje u prirodi, koji se sada povodom njegove smrti oglasio.

ubijeni lazar, nemanja i petar mitrović foto: Društvene mreže

- Obaveštavamo sve da je naš klubski brat Petar Mitrović, kojem je predstojeći kup posvećen, preminuo. U ovom teškom trenutku za njegovu porodicu, za naš klub i celo Smederevo doneli smo tešku odluku da nastavimo sa već planiranim aktivnostima, jer bi to naš brat želeo. Sav prihod sakupljen u kutiji biće prosleđen njegovoj porodici. Takođe, trudićemo se da ovo ne utiče na kvalitet susreta. Još jednom bi smo želeli da pozovemo sve prijavljene da dođu u nedelju u Lunjevac i na taj način ispoštuju našeg brata, koji je kao i svi mi voleo naš sport - stoji na stranici pomenutog kluba.

osumnjičeni ubica pobio mladiće kod spomenika dok su roštiljali foto: Petar Aleksić, Printscreen, Privatna arhiva

Podsetimo, U. B. je kobnog 4. maja iz svoje kuće u Šepšinu otišao do sela Malo Orašje gde se zaustavio kod spomenika gde su mladi roštiljali i družili se povodom đurđevdanskog uranka, i tu je izašao iz kola, uzeo kalašnjikov i počeo da rešeta po tinejdžerima. Nažalost, tada je ubio pet mladića, a nekoliko njih ranio, svoj krvavi pir nastavlja ka selu Dubone gde kod škole puca na okupljene koji sede na klupi i ubija troje, a ranjava nekoliko njih.

U. B. zatim beži kolima zemljanim putem, ali pošto se zaglavio u blatu, beži peške sve do jedne kuće gde krade kola od domaćina i vozi se do naplatne rampe Mali Požarevac gde zaustavlja taksi u kom je putnica, koji ga vozi do sela nadomak Kragujevca gde je potom sutradan u uhapšen u kokošinjcu svog ujaka.

(Kurir.rs)