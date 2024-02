"JELENA JE DEFINITIVNO UBIJENA IZ STRASTI, A SAMO ON JE BIO BLIZU NJE" Sudski veštak o suđenju Marjanoviću: Odbrana je u prednosti

U Višem sudu juče je završeno pripremno ročište pred početak ponovnog suđenja Zoranu Marjanoviću, optuženom da je ubio svoju suprugu pevačicu Jelenu Marjanović.

Advokati odbrane zatražili su da se obavi rekonstrukcija zločina na nasipu Crvenka u Borči. Pored toga, zatraženo je da se svi svedoci neposredno saslušaju, posebno Jana Marjanović, ćerka optiženog Zorana i ubijene Jelene.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Andrija Magdalenić, advokat i Ljubiša Božić, krimonolog i sudski veštak.

- S obzirom da je prvostepena presuda ukinuta od strane veća apelacionog suda sigurno je da je procenilo neke dokaze na pravilniji način nego što je prvostepeni sud to uradio. S obzirom da je vraćan postupak pruža se nova šansa odbrani da dokaže nevinost svog klijenta i da on na kraju, pretpostavljam bude oslobođen - rekao je Magdalenić i dodao:

- Sigurno je da će ovaj postupak ići u nakom bržem roku s obzirom da su mnogi dokazi već izneti. Odbrana će tražiti rekonstrukciju događaja i iznositi svoje dokaze.

Božić je ocenio da je istraga dobro odrađena, ali da je odbrana u prednosti:

- Mislim da je istraga jako dobro odrađena. Odbrana je definitivno uspela čim je svog osuđenog klijenta izvela iz zatvora. Oni su u prednosti. Ali to što je postupak vraćen ne znači da dokazi nisu dobro izvedeni od strane prvostepenog suda. Moguće da apelacija samo malo drugačije misli. Ja se bojim da u slučaju ovako kompleksnih situacija svako kad bi to pročitao imao bi drugačiji stav.

Posetio je da bez obzira na velike šanse da Marjanović nakon ponovljenog postupka bude oslobođen krivice, ne trbea zaboraviti važne okolnosti koje ne idu u prilog njegovoj nevinosti:

- Vi ovde imate definitivnu situaciju, a to je da nikoga u blizini Ubijene žene nije bilo u trenutku njene smrti osim njenog muža i ćerke. Drugo, to je definitivno bio zločin iz strasti! Takve situacije sigurno ne prolaze bez neke dinamike. Okrivljeni nije bio tako daleko od nje i to je nešto što ga apolutno vezuje za taj događaj i naravno motiv. Rekonstrukcija je uvek korisna stvar. Ona, međutim ima većeg efekta kad imate više svedoka. Kada samo vraćate okrivljenog to je nedostak jer će on pričati svoju verziju.

